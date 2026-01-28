WorldSBK | Pioggia protagonista a Portimao, svetta Gerloff nella prima giornata di test

Pochissime indicazioni dalla prima giornata di test del Mondiale Superbike, andata in scena sul tracciato portoghese di Portimao. Esattamente come accaduto a Jerez nella precedente sessione, anche sul tracciato dell'Algarve è stata la pioggia ad essere assoluta protagonista, al punto da limitare fortemente l'attività in pista di team e piloti presenti. A siglare il miglior crono di giornata è stato Garrett Gerloff, in sella alla Kawasaki Ninja ZX-10RR.

Le previsioni della vigilia si sono purtroppo rivelate azzeccate, con l'intera attività in programma pressoché azzerata dalle bizze del meteo. Dopo la pioggia caduta fino alle prime luci dell'alba, quasi tutti i team hanno scelto di attendere ai box per l'intera mattinata in attesa che la pista asciugasse, approfittando di una breve finestra soltanto subito dopo la pausa pranzo. Proprio in questa fase si sono concentrati dunque i migliori tempi realizzati nella giornata odierna, seppur molto lontani dalle prestazioni realizzate nel weekend di gara dello scorso anno.

Pochi giri e miglior tempo per Gerloff

A togliersi la platonica soddisfazione di svettare in cima alla classifica dei tempi è stato Garrett Gerloff, con lo statunitense che nonostante le poche tornate completate ha siglato il crono di 1:46.262 in sella alla nuova Ninja ZX-10RR del team diretto da Manuel Puccetti. Un riscontro comunque ben distante dalla pole realizzata lo scorso mese di Marzo da Toprak Razgatlıoğlu, a conferma di quanto le condizioni di grip dell'asfalto fossero tutt'altro che ottimali. Alle spalle del portacolori Kawasaki si è piazzato (con un distacco di quasi un secondo) Alberto Surra, in pista con la Ducati V4 R del Motocorsa Racing. Terzo crono di giornata per Philipp Oettl, pilota del team Feel Racing nel Mondiale Supersport, il quale si è messo alle spalle Lorenzo Baldassarri (al proprio rientro nella categoria con la Ducati del team Go Eleven) e Jonathan Rea, presente con la Honda del test team.

Prevista pioggia anche per domani a Portimao

Nessun crono, invece, per altri protagonisti del Mondiale Superbike: tra di essi Nicolò Bulega, che ha scelto di rimanere fermo ai box al pari del compagno di squadra Iker Lecuona. Come noto, BMW aveva invece già nella giornata di ieri fatto le valigie alla volta di Valencia, alla ricerca di condizioni climatiche più favorevoli. Una scelta probabilmente azzeccata, visto che a Portimao anche per domani (ovvero nella seconda e ultima giornata di test prima di Phillip Island) le previsioni non promettono nulla di buono.

Marco Privitera