F1 | Test Barcellona, Day 4: Russell il migliore, si vede Aston Martin

Anche il penultimo giorno di test F1 “a porte chiuse” di Barcellona ha visto prevalere gli uomini della Mercedes, con George Russell che nel pomeriggio ha migliorato il crono ottenuto dal team mate Antonelli nel corso della mattinata. Oltre al team di Brackley, oggi sono scese in pista Ferrari, McLaren, VCARB, Cadillac e, dopo una lunga ed estenuante attesa, nel tardo pomeriggio anche Aston Martin.

Mercedes e Ferrari suddividono il lavoro tra i due piloti

L’organizzazione del lavoro per questa quarta giornata è stata praticamente speculare per i due top team impegnati in pista. Mercedes ha optato per far girare Antonelli nella mattinata e Russell nel pomeriggio, mentre Hamilton ha pilotato la SF-26 per primo per poi cedere il sedile a Charles Leclerc. Il miglior tempo di giornata è andato al pilota inglese al volante della Freccia d’Argento, che per primo è riuscito a scendere sotto il muro dell’1:17, fermando il cronometro in 1:16.641 con gomme morbide. Chiaro, ad oggi i tempi contano poco e niente, ma il riferimento è sicuramente ottimo, considerando che ci troviamo alla prima sessione di test per questa nuova generazione di vetture. Molto buoni anche i tempi fatti registrare da Andrea Kimi Antonelli in mattinata, con un ottimo 1:17.081 a fare da riferimento. Oltre a ciò, sono stati ben 90 i passaggi messi a referto dal bolognese, un numero importante che testimonia come anche l’affidabilità, in casa Mercedes, sia a un ottimo livello.

Per quanto riguarda Ferrari, Lewis Hamilton in mattinata ha disputato ben 87 giri, con il miglior tempo di 1:18.654. L’inglese ha anche rilasciato qualche parola in cui si è detto soddisfatto del lavoro fatto finora, dopo la prima giornata in cui è riuscito a girare in condizioni di asciutto (il martedì di prove, infatti, era stato falcidiato dalla pioggia).

Abbiamo montato la C2 e la C1. Faceva così freddo che le gomme non lavoravano molto bene, ma abbiamo completato il nostro programma e abbiamo capito un po' a che punto è la macchina e dove dobbiamo migliorare. Quando si arriva ai test, si vuole sempre fare molti chilometri. Oggi ho fatto più di 85 giri, il che è incredibile. Questo è merito di tutto il personale in fabbrica che ha fatto un lavoro fantastico per garantire che la macchina, finora, sia davvero affidabile. L'anno scorso abbiamo avuto un inizio di test pessimo. Quindi, considerando che si tratta di un regolamento completamente nuovo, è meglio di quanto abbiamo sperimentato in passato, e spero davvero che continui così.

Nel pomeriggio, poi, ha girato anche Charles Leclerc, che per buona parte del pomeriggio è stato l’unico a scendere in pista. Il monegasco ha fatto registrare il miglior tempo in 1:18.450 con tanti giri a referto. Ferrari, dunque, al momento pare concentrarsi più che altro sulla gestione dell’affidabilità che sulla prestazione secca, con tanti giri chilometri effettuati senza troppi problemi da entrambi piloti.

Aston Martin in total black, Piastri gira solo al mattino

La nuova Aston Martin, figlia della mente geniale di Adrian Newey, è forse tra le vetture più attese di questa nuova generazione F1. Il debutto in pista tanto atteso è arrivato oggi, anche se con diverse ore di ritardo. Ci si aspettava infatti di vedere Lance Stroll sul tracciato di Montmelò già a mezzogiorno, ma il canadese non è entrato nel cockpit fino in pratica alle 17 locali. Pochi i riferimenti, dunque; la giornata di domani sarà certamente più indicativa. La livrea, al momento, resta completamente nera come previsto dal regolamento per tutti quei team che non hanno ancora effettuato la presentazione ufficiale. Non si è fatta mancare, la nuova arrivata, un piccolo imprevisto nel finale, quando si è fermata senza preavviso all'ingresso della pit lane.

In casa McLaren, invece, si è dovuto concentrare tutto il lavoro nel corso della mattinata, con Oscar Piastri che ha potuto così assaggiare per la prima volta le caratteristiche della nuova vettura di Woking. Quarantotto i passaggi completati dall’australiano, con il crono di 1:18.419 come miglior riferimento. Un problema al sistema di alimentazione ha impedito al terzo classificato nel 2025 di tornare in pista. Anche Cadillac con Sergio Perez, che in questo 2026 tornerà ad essere pilota titolare proprio con il team statunitense, ha girato solo nel corso della mattinata, così come VCARB con Liam Lawson.

Nicola Saglia