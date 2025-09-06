CIV | Imola, Superbike Gara 1: primo successo di Cavalieri, Delbianco è 2°

L'Enzo e Dino Ferrari finalmente incorona uno dei piloti più veloci del panorama nazionale ma che, per qualche motivo, non è mai riuscito a vincere. Primo successo della carriera per Samuele Cavalieri al Dunlop CIV Superbike nel round casalingo. Seguono Alessandro Delbianco e Luca Vitali.

La prima di Cava, Delbianco controlla

La pole position di questa mattina aveva fatto ben sperare Samuele Cavalieri. Il pilota bolognese si era trovato particolarmente a proprio agio con la curve di Imola, precedendo di soli 37 millesimi Alessandro Delbianco. I due si sono dati battaglia nelle primissime fasi della corsa, con il leader di classifica che ha tentato in più di un'occasione il sorpasso sul ducatista. Delbianco, col passare dei giri, ha preferito pensare al campionato: Michele Pirro si è infortunato durante le libere e non prenderà parte alle gare del weekend, mentre il 2° in classifica Gabriele Giannini è caduto in uscita dalle Acque Minerali al primo passaggio mentre si trovava dietro al duo Cavalieri-Delbianco.

Ad onore del vero, Delbianco ha tentato in più occasioni di riavvicinarsi a Cavalieri a suon di giri veloci, senza mai però avvicinarsi abbastanza per tentare l'attacco. Questo, probabilmente, complice qualche errore di troppo da parte dell'alfiere Yamaha. DB52 si presenterà sulla griglia di domani con 91 punti di vantaggio sugli inseguitori per una festa (quasi) assicurata.

Vitali torna sul podio e raggiunge Giannini

È un sabato perfetto per Broncos Racing Team: la squadra capitanata da Luca Conforti ha festeggiato il primo successo della stagione con tanto di podio per Luca Vitali. Il pilota romagnolo torna sul podio per la prima volta da Vallelunga, confermando così la grande giornata per la squadra di Ducati. Quarta posizione per la BMW di Roberto Tamburini, in netta crescita con il pacchetto di Sisma Racing Team. Ancora sfortunato Kevin Manfredi, protagonista di una gara da podio fino a pochi giri dalla conclusione, quando la sua CBR1000RR ha subìto un problema tecnico che lo ha costretto al ritiro.

Nella classe Production Bike è tornato il duello tra Riccardo Russo e Davide Stirpe. Il campano di Pistard, con 500 giri aggiunti alla sua BMW S1000RR dopo la polemica a Misano, è tornato a vincere davanti al romano di Ducati. Sono solo 5 i punti che separano il #63 dal #84 in classifica. Il duello si è risolto proprio all'ultimo giro con il sorpasso di Russo, mentre al 3° posto chiude l'ormai solito Simone Saltarelli con la Aprilia di Nuova M2 Racing.

CIV | Imola: i risultati di Gara 1

Da Imola - Valentino Aggio

