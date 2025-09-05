CIV | Ecco il calendario 2026: arriva Cremona, chiusura a Vallelunga

Ad Imola è stato svelato il calendario del Campionato Italiano Velocità 2026. Diverse novità per la serie tricolore, che partirà sempre dal Misano World Circuit. Per il terzo anno consecutivo cambierà la sede dell'ultimo round: il prossimo anno sarà il Piero Taruffi di Vallelunga il teatro del finale.

Novità assoluta Cremona, Vallelunga chiude

Cambiano diverse cose per la prima volta nel calendario tricolore dopo anni di stabilità. Se Misano e Mugello rimangono punti fissi ad inizio stagione, rispettivamente 25/26 aprile e 9/10 maggio, dal terzo round cambia la musica. Lo scorso anno l'Enzo e Dino Ferrari di Imola sembrava addirittura destinato ad uscire dal calendario del CIV. Nel 2026, invece, il round sul Santerno verrà anticipato al primo weekend di giugno (6/7) e sarà il terzo appuntamento stagionale.

La Racing Night, appuntamento più importante della stagione, è confermata alla fine del mese di luglio. La Riviera ospiterà il paddock del Dunlop CIV tra 25 e 26 luglio, quarto e inamovibile tassello del 2026. Il quinto round vedrà una new entry: il Cremona Circuit, dopo due partecipazioni al WorldSBK, ospiterà finalmente una tappa del campionato italiano. Cade così la seconda tappa del Mugello. Si torna in Lombardia per la prima volta dal 2012, quando ancora si correva all'Autodromo di Monza: tra l'altro, Cremona una settimana dopo ospiterà il Mondiale delle derivate per il terzo anno consecutivo. Il gran finale, invece, tornerà a Vallelunga: il round capitolino sarà tra 24 e 25 ottobre e chiuderà la stagione per la prima volta dal 2021.

CIV | Il calendario 2026

Round 1: Misano - 25/26 aprile

Round 2: Mugello - 9/10 maggio

Round 3: Imola - 6/7 giugno

Round 4: Misano Racing Night - 25/26 luglio

Round 5: Cremona - 19/20 settembre

Round 6: Vallelunga - 24/25 ottobre

Da Imola - Valentino Aggio