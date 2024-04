Formula E | E-Prix Misano, qualifiche 1: Evans batte Vergne e si prende la pole

Pole position di Mitch Evans nella prima delle due giornate di gare dell'E-Prix di Misano. Il pilota Jaguar si è aggiudicato infatti la partenza dal palo nella prima delle due gare di Formula E in programma questo week-end. Dopo aver già vinto a Roma in ben quattro occasioni il neozelandese si è subito dimostrato competivo anche sul tracciato romagnolo, candidandosi ad essere uno dei protagonisti di Gara 1.

Evans batte Vergne nelle qualifiche di Formula E a Misano

Con un tempo di 1:17.068 Evans ha battuto nella finale Jean-Eric Vergne, più lento di 160 millesimi di secondo. Un distacco non enorme ma accusato in particolare alla chicane ricavata al “Curvone”, dove il francese ha commesso un piccolo errore. Il pilota del team DS Penske ha poi dichiarato che ha accusato problemi di trazione, evidenti anche dall'esterno a giudicare dal suo stile di guida. Vedremo come gestirà la gara oggi pomeriggio.

Terzo posto invece per il leader della classifica piloti Pascal Wehrlein, che ha perso la semifinale proprio contro Vergne, ma con un tempo di 1:17.143, nettamente migliore di quello ottenuto da Jake Hughes. Il pilota del team McLaren si è invece arreso a Evans e scatterà quindi sempre dalla seconda fila, ma dalla quarta casella.

Günther fuori a quarti

Dalla quinta all'ottava posizione scatteranno invece i piloti che hanno passato la tagliola dei gruppi ma che sono poi stati eliminati ai quarti di finale. In terza fila ci saranno Nico Müller e Oliver Rowland, rispettivamente quinto e sesto. Settimo invece Sam Bird, davanti al vincitore dell'ultimo E-Prix a Tokyo Maximilian Günther. Il pilota Maserati non è riuscito a fare meglio dell'ottavo posto.

Fuori dai quarti invece l'altra Jaguar di Nick Cassidy, nono nonostante l'incidente avuto nel corso delle prove libere 2 di questa mattina. Ultimo posto in top ten per Robin Frijns, davanti all'altra Evision del suo compagno di squadra Sebastien Buemi.

A seguire Sacha Fenestraz in dodicesima posizione, seguito da Norman Nato e Antonio Felix Da Costa. Quindicesimo Edoardo Mortara, seguito da Lucas Di Grassi e Dan Ticktum. Soltanto diciannovesimo Stoffel Vandoorne, davanti al campione del mondo in carica Jake Dennis e all'altra Maserati di Jehan Daruvala. Ultima fila per Nyck de Vries e Sergio Sette Camara, rispettivamente ventunesimo e ventiduesimo.

Prossimo appuntamento alle ore 15 con Gara 1.

AGGIORNAMENTO: Jake Hughes è stato squalificato dalla sessione per infrazione tecnica; il suo estintore non era carico. Pertanto il pilota McLaren scatterà dal fondo della griglia.

Da Misano - Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: