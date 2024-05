JuniorGP | Estoril: Mattia Casadei trionfa nel diluvio in Moto2

Al via il secondo round del campionato FIM JuniorGP nella cornice del circuito di Estoril, in Portogallo, con un meteo abbastanza imprevedibile durante tutto il weekend di gara. Tanti i talenti italiani che hanno dato spettacolo nelle varie categorie, con menzione speciale a Casadei che ha vinto la Gara 1 in Moto2, in un round che ha visto i talenti italiani emergere in tutte le categorie, dimostrando il talento e le potenzialità per crescere e dominare nel mondiale.

JuniorGP e European Talent Cup: Salmela e Cano dominano le categorie

Rico Salmela ha dominato il weekend a Estoril conquistando la sua prima vittoria nel Mondiale Moto3. Il giovane finlandese, in sella alla Husqvarna (Liqui Moly IntactGP), ha saputo adattarsi alle mutevoli condizioni dell'asfalto, ottenendo così una rivincita dopo un inizio di stagione complicato. Dietro di lui, Marcos Uriarte (Aspar Team) e Cormac Buchanan (AGR Team) hanno completato il podio, mentre il pilota Casey O'Gorman ha mancato il podio a causa di una caduta nelle fasi finali della gara. Tra i piloti italiani, Alessandro Morosi ha ottenuto un ottimo quarto posto, mentre altri piloti tricolori hanno affrontato una gara più difficile. Assenza per infortunio per Guido Pini, nel mentre Jesus Rios (27°) è rimasto in testa al campionato grazie alla doppietta ottenuta a Misano.

Credits: FIM JuniorGP

Carlos Cano ha dominato entrambe le gare della European Talent Cup, dimostrando la sua abilità sia sul bagnato che sull'asciutto. Nella prima gara, condizionata dal diluvio, lo spagnolo ha preso il comando fin dalle prime fasi e ha mantenuto il suo vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Nella seconda gara, disputata su una pista asciutta, Cano ha combattuto con determinazione fino all'ultimo, conquistando così la sua seconda vittoria del weekend. Tra gli italiani, Luca Agostinelli e Giulio Pugliese hanno ottenuto posizioni di rilievo, mentre Leonardo Zanni ha mostrato un'ottima performance con un ottavo posto nella seconda gara.

Credits: FIM JuniorGP

Moto2 e Stock European Championship: Casadei trionfa, Dalla Porta

L'Italia ha continuato a brillare anche nella categoria Moto2, con i piloti della Boscoscuro che hanno ottenuto risultati di rilievo. Mattia Casadei (Team Ciatti-Boscoscuro) ha conquistato una vittoria e un podio nelle due gare disputate, consolidando la leadership in campionato. Alberto Ferrandez (Finetwork MIR Racing) ha continuato a distinguersi, mentre Alberto Surra ha lottato con determinazione, anche se è stato protagonista di una caduta nel finale della seconda gara. La giornata si è conclusa con una bandiera rossa a tre giri dalla fine e la vittoria di Roberto García (Fantic Cardoso Racing), che ha rimontato dalla quindicesima posizione fino alla vittoria, con Casadei di nuovo sul podio in seconda piazza, assicurandosi così la leadership della classifica generale.

Credits: FIM JuniorGP

Dopo la pole di Lorenzo Dalla Porta nella categoria Stock, anche questa gara è stata condizionata dal maltempo, con un bandiera rossa che ha bloccato la corsa. Ripartiti tutti, si impone su tutto il gruppo Adrian Rodriguez, che vince nel circuito portoghese. Lorenzo Dalla Porta, lasciatosi alle spalle il trionfo a Misano, è rimasto più indietro, chiudendo la gara poco fuori dal podio in quinta posizione.

Credits: FIM JuniorGP

Claudia Barchiesi

