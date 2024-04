Red Bull Rookies Cup | Jerez: primo round nel segno di Morelli e Carpe

Anche quest'anno è tornata la Red Bull Rookies Cup, il campionato monomarca KTM da cui sono usciti la maggior parte dei piloti del Motomondiale. A vincere le prime due gare di Jerez de la Frontera sono stati l'argentino Marco Morelli e lo spagnolo Alvaro Carpe.

Storica doppietta argentina in Gara 1

All'ultima curva in Gara 1 è successo di tutto, con Brian Uriarte che è caduto nel tentativo di sorpassare Rico Salmela per il primo posto. A beneficiarne è stato Marco Morelli, che ha ottenuto la sua prima vittoria nella categoria davanti al connazionale Valentin Perrone e al poleman Maximo Quiles. Quarto posto per Alvaro Carpe, seguito da Salmela, che era finito largo per evitare la moto di Uriarte. Brian, rialzatosi, ha comunque concluso al settimo posto. Si sono ritirati tutti e tre i piloti italiani presenti in pista: Giulio Pugliese, Leonardo Zanni e Dodò Boggio. Pugliese, in particolare, è caduto all'ultimo giro mentre era al settimo posto, a chiusura dal gruppo di testa. Si è ritirato anche l'indonesiano Veda Pratama, che alla sua prima gara si stava incredibilmente giocando le posizioni di vertice. Da segnalare anche l'incidente tra Ruché Moodley e Hakim Danish, provocato dal sudafricano che ha infatti ricevuto un Long Lap Penalty da scontare in Gara 2.

Alvaro Carpe batte al fotofinish Hakim Danish

Se Gara 1 è stata emozionante, Gara 2 non è stata da meno. Alvaro Carpe è infatti riuscito a passare Hakim Danish sulla linea del traguardo, ottenendo la vittoria e la leadership nella classifica generale. Termina al terzo posto Brian Uriarte, seguito a breve distanza da Maximo Quiles, Rico Salmela ed il vincitore della prima manche Marco Morelli. Settimo, ma più distanziato, Valentin Perrone. Da segnalare il buon ottavo posto Ruché Moodley, che ha dovuto scontare un doppio Long Lap Penalty per aver fatto cadere Danish in Gara 1. Buoni i risultati di Giulio Pugliese e Leonardo Zanni, rispettivamente decimo e dodicesimo. Diciassettesimo, invece, Dodò Boggio.

Dopo il primo round di Jerez la classifica della Rookies Cup vede Alvaro Carpe leader con 38 punti, seguito dagli argentini Morelli e Perrone, rispettivamente a tre e nove lunghezze di distanza da Carpe. Quarta posizione per Quiles, anch'egli a 29 punti proprio come Perrone. Giulio Pugliese e Leonardo Zanni sono rispettivamente 13° e 17°, mentre Dodò Boggio deve ancora smuovere la sua classifica. Tra due settimane la Rookies Cup tornerà in pista a Le Mans per il secondo appuntamento stagionale.

Francesco Sauta

