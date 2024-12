F1 | GP Abu Dhabi, Hamilton saluta Mercedes: "Abbiamo fatto la storia"

Dopo 12 anni indimenticabili, Lewis Hamilton conclude la sua avventura in Mercedes nel GP di Abu Dhabi. È la fine di una partnership leggendaria iniziata nel 2013 e che ha portato a risultati straordinari: sei titoli mondiali piloti, otto titoli costruttori, 84 vittorie e 153 podi. Numeri che rendono questa collaborazione una delle più vincenti nella storia della Formula 1.

Grazie Lewis

Lewis Hamilton lascia Mercedes per iniziare un nuovo e molto probabilmente ultimo capitolo in Ferrari nel 2025, ma l’atmosfera ad Abu Dhabi è stata di celebrazione e gratitudine nei confronti del sette volte Campione del Mondo. Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, ha elogiato non solo i successi sportivi di Hamilton, ma anche il suo impegno per la diversità e l’inclusione nel Motorsport, un’eredità che va oltre le competizioni .

Il weekend di Yas Marina rappresenta quindi un momento simbolico e di grande commozione per Hamilton, che torna su una pista che ha segnato momenti cruciali della sua carriera, sia per le vittorie che per le sconfitte memorabili. Sebbene la stagione 2024 non sia stata la più brillante per il britannico, con solo vittorie a Silverstone ed in Belgio e una prestazione degna di nota a Las Vegas, l’ultima gara è stata l'ultima occasione per chiudere con una performance solida, celebrando il passato e guardando al futuro. Ad Abu Dhabi infatti Lewis riesce a chiudere in quarta posizione grazie ad una super rimonta ed a una perfetta gestione della gomma, risollevando così una qualifica che lo ha visto eliminato in Q1.

Dopo il weekend di Abu Dhabi Hamilton parteciperà a una serie di eventi commemorativi con il team, visitando luoghi simbolici come Stoccarda e Brackley, dove è nata la storia della Mercedes. Nonostante l’addio, Wolff ha sottolineato che Hamilton farà sempre parte della famiglia Mercedes anche se il suo addio segna la fine di un’era, ma anche l’inizio di una nuova fase per le Frecce d'Argento che punteranno su George Russell e il giovane talento Kimi Antonelli per il futuro.

Le dichiarazioni

Al termine della gara Lewis Hamilton si è lasciato andare via radio:

"Abbiamo sognato da soli ma insieme ci abbiamo sempre creduto. Grazie a tutti per la passione, il coraggio, la determinazione e per avermi supportato. Quello che abbiamo iniziato con fede si è trasformato in un viaggio finito nei libri di storia. Abbiamo realizzato tutto insieme e sono così, così grato a tutti voi. Vi amo ragazzi, vi auguro il meglio dal profondo del mio cuore!".

Non sono mancati gli elogi anche da parte della squadra, con Toto Wolff che ha risposto:

“Lewis è stata la guida di un Campione del Mondo. Anche noi ti amiamo, sarai sempre parte del team”.

Dal prossimo anno Hamilton inizierà la sua nuova avventura in Ferrari, con la speranza di riuscire a conquistare quell'ottavo titolo che ha perso proprio qui ad Abu Dhabi nel 2021 nei confronti di Max Verstappen.

Julian D'Agata