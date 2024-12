F1 | GP Abu Dhabi: Norris vince e regala il titolo Costruttori alla McLaren

Lando Norris chiude la stagione 2024 conquistando la sua quinta vittoria stagionale davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, un risultato che permette alla McLaren di arrivare a quota 9 titoli vinti tra i Costruttori, a distanza di 26 anni dall'ultimo successo. Ottima P4 per Lewis Hamilton, alla sua ultima gara in Mercedes, davanti al compagno di squadra George Russell e ad un opaco Max Verstappen.

PIASTRI vs VERSTAPPEN AL VIA

Il destino del Mondiale Costruttori e la lotta tra McLaren e Ferrari potrebbe già decidersi al via del GP Abu Dhabi, quando Max Verstappen e Oscar Piastri vengono a contatto in curva 1 girandosi e dando il via libera alla Ferrari di Carlos Sainz che si mette all'inseguimento del poleman Lando Norris, nel frattempo scattato benissimo dalla pole position. Anche lo start di Charles Leclerc è degno di nota con il monegasco che, dopo poche curve, è già risalito fino alla P8.

NORRIS CONTROLLA, LECLERC ARRIVA IN ZONA PODIO

Per Norris, forte di una McLaren competitiva e “gentile” con la gomma, la missione è solamente quella di gestire al meglio il ritmo e le coperture frustrando sul nascere qualsiasi tipo di velleità di rimonta da parte della Ferrari che, soprattutto con Sainz, prova a giocare di strategia per sopravanzare l'inglese che, in perfetta simbiosi con il muretto, non sbaglia un colpo nemmeno in occasione dell'unico pit stop della gara. Chi non sbaglia un colpo, a differenza del sabato, è Charles Leclerc che, con un ritmo indiavolato, dopo la girandola dei pitstop si ritrova meritatamente sul podio alle spalle del compagno di squadra.

QUARTA VITTORIA PER NORRIS

Al termine dei 58 giri di gara è Lando Norris a transitare per primo sotto la bandiera a scacchi, conquistando la sua quarta vittoria in carriera, davanti a Carlos Sainz e a Charles Leclerc. P4 per Lewis Hamilton. autore di una strepitosa rimonta dal fondo dello schieramento, poi a completare la top 10 George Russell (5°), Max Verstappen (6°), Pierre Gasly (7°), Nico Hulkenberg (8°), Fernando Alonso (9°) e Oscar Piastri (10°).

La classifica del GP Abu Dhabi 2024

Vincenzo Buonpane