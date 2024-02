GT World Challenge Europe | 32 auto full-time, 9 marchi al via

Saranno ben 32 le vetture che gareggeranno a tempo pieno nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, il più importante campionato continentale riservato alle GT3. Nove costruttori sono attesi in pista nelle dieci tappe previste, oltre 50 unità si impegneranno nell'Endurance Cup.

GTWC Europe 2024 entry list: Ford si unisce al gruppo

Aston Martin, Audi, BMW, Lamborghini, Ferrari, Porsche, McLaren e Mercedes-AMG confermano la propria presenza nel GTWC Europe, campionato che scatterà ad aprile con una prova di tre ore al Paul Ricard. Ai nastri di partenza anche una Ford Mustang GT3, auto al debutto parallelamente anche nel FIA World Endurance Championship questo week-end dopo aver corso la Rolex 24 valida per l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Pro, Gold Cup, Silver Cup e Bronze sono le classi ammesse nel campionato di SRO riservato alle GT3, dal 2024 non vi sarà quindi la PRO AM Cup che lo scorso anno era presente nelle corse di durata.

GTWC Europe 2024 entry list: 32 auto dal Paul Ricard a Jeddah

Tre auto in più rispetto al 2023 parteciperanno a tutte le dieci tappe del GTWC Europe dal Paul Ricard (aprile) a Jeddah (novembre). Akkodis ASP, team che ha vinto l'ultima annata, non sarà più della partita visti gli impegni nel Mondiale Endurance.

La compagine francese verrà rimpiazzata in PRO da Winward Racing e da Boutsen VDS, team belga che lo scorso anno ha corso con Audi Sport. Il marchio di Ingolstadt resta in ogni caso della partita, al via con Tresor Attempto Racing e Sainteloc Racing (x2).

WRT BMW e Garage 59 McLaren tornano all'attacco, GRT - Grasser Racing Team si ripresenta con Lamborghini. Menzione d'onore anche per Ferrari che con AF Corse - Francorchamps Motors parteciperà con 296 GT3 a tempo pieno tra i PRO. Prima volta, invece, per Comtoyou Racing con Aston Martin, esordio full-time anche per Rutronik Racing con Porsche.

Parentesi finale per Proton Competition, team tedesco che si aggiunge con Ford al posto di Dinamic GT. Non ci sono ancora conferme ufficiali in merito ai piloti anche se molto probabilmente rivedremo coloro che sono già stati rivelati con il team italiano (Chris Mies/Fred Vervisch/Dennis Olsen).

GTWC Europe a Spa per la classica 24h

Tanta qualità nell'Endurance Cup con 55 auto

Oltre ai team citati, segnaliamo delle interessanti aggiunte come i ROWE Racing BMW, team che ha sfiorato il titolo nel 2023 e che ha vinto la 24h di Spa con il temibile tridente composto da Nick Yelloly/Augusto Farfus/Marco Wittmann.

M-AMG Team GetSpeed si aggiunge alla lista per Mercedes, Schumacher CLRT debutta nella top class del GTWC Europe con una Porsche 911 GT3 R (992) con i giovani Dorian Boccolacci/Ayhancan Guven/Laurin Heinrich.

Attesa anche per Walkenhorst Motorsport con Aston Martin, team tedesco che come il già citato Comtoyou Racing schiererà le inedite Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO.

Oltre a GRT - Grasser Racing Team avremo nuovamente anche una Lamborghini Huracan con i colori di Iron Lynx. Il team tricolore è un altro tra i tanti che parteciperà parallelamente al FIA WEC o all'European Le Mans Series.

GTWC Europe Endurance Cup a Monza nel 2023

GTWC Europe 2024 entry list: 38 auto nella Sprint Cup

Oltre alle vetture già annunciate per la graduatoria combinata (Endurance + Sprint), segnaliamo un totale di 38 vetture nella Sprint Cup del GTWC Europe 2024.

Emil Frey Racing Ferrari ritorna con due auto in PRO, mentre Liqui Moly Team Engstler by OneGroup presenterà una Lamborghini nella classe regina. Scorrendo tra i team citiamo anche Century Motorsport BMW (Bronze) dopo il titolo nel British GT Championship e Racing Team Turkey Ferrari (Silver), al via in GT dopo aver corso negli ultimi anni tra i prototipi.

Il GTWC Europe in pista a Misano per la Sprint Cup

Il GTWC Europe (Endurance) inizierà dal Paul Ricard ad aprile, mentre la Sprint Cup scatterà da Brands Hatch a maggio. Tutti i protagonisti, invece, si recheranno al Paul Ricard ad inizio del prossimo mese per i test pre-stagionali.

Luca Pellegrini