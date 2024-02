WEC | Prologo, day-2: Porsche controlla la scena in Qatar

Porsche Penske Motorsport #5 e Fred Mako sono stati i migliori nel day-2 del Prologo del FIA World Endurance Championship in Qatar. Il marchio tedesco ed il veterano francese hanno fatto la differenza, il giro veloce è stato segnato in 1.40.404 durante la sessione pomeridiana.

WEC Prologo, day-2: Porsche Penske Motorsport davanti a Cadillac Racing e AF Corse Ferrari

Nella giornata di ieri era stata la Porsche #12 di Hertz JOTA a fare la differenza, oggi è una delle due auto titolari a portarsi davanti nella terza e nella quarta ed ultima fase di test in Qatar.

Fred Mako ha beffato per pochi millesimi Alex Lynn (Cadillac Racing #2), presente davanti alla Ferrari 499P #83 di AF Corse di Yifei Ye. Il cinese si è portato davanti alle auto ufficiali, affidate nell'ultima fase del Prologue ad Alessandro Pier Guidi #51 ed a Nicklas Nielsen #50.

Porsche Penske Motorsport #6 insegue con Laurens Vanthoor, l'ex vincitore della FIA GT World Cup si è inserito sesto con un minimo margine sulle due Peugeot 9X8, rispettivamente in scena con Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne.

Attardati gli altri, BMW M Team WRT, Alpine Endurance Team, Toyota GR e Lamborghini Iron Lynx si collocano alle spalle dei migliori dopo una nuova lunga giornata in preparazione al Mondiale che inizierà nella giornata di sabato.

WEC Prologo, day-2 in LMGT3: D'Station Racing Aston sale in vetta

D'Station Racing Aston Martin #777 risponde presente in LMGT3 con l'ex campione del GT4 Europe Erwan Bastard. Il francese al debutto nel Mondiale è stato il più competitivo nella Session 4 davanti a Davide Rigon (Vista AF Corse Ferrari #54) e Kelvin van der Linde (Akkodis ASP Lexus #78).

Niente conferme da parte di United Autosports McLaren, al top ieri in entrambi i turni disputati. Gli inglesi inseguono in compagnia delle due Porsche di EMA Manthey e delle due Ford di Proton Competition, leggermente più indietro rispetto alla concorrenza.

D'Station Racing Aston #777 in azione a Lusail in LMGT3

Appuntamento da giovedì con le prove libere

Dopo due intense giornate di test cresce ora l'attesa per il via dell'edizione 2024 del FIA World Endurance Championship. Ci sarà da divertirsi in quel di Lusail per una prova da 10h che commenteremo nella giornata di sabato 2 marzo.

Ricordiamo che la 1812km del Qatar inizierà ufficialmente giovedì con le prove libere, mentre venerdì si svolgeranno le qualifiche. Il turno determinante per la griglia di partenza e la gara verranno offerte in diretta su Eurosport (Discovery +).

Luca Pellegrini