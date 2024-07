F1 | GP Belgio, McLaren: qualifica deludente, setup giusto per domenica?

Secondo le previsioni la qualifica in Belgio doveva essere una lotta per la pole position tra Verstappen e le McLaren, invece domani Piastri e Norris partiranno quarto e quinto. Al di sotto delle aspettative, ma consapevole che conterà la gara domani, il team di Woking vede il bicchiere mezzo pieno?

Andamento qualifica McLaren

La pioggia arrivata in Belgio ha evidenziato le debolezze del setup McLaren in condizioni bagnate, a causa di un minor carico aerodinamico rispetto alla concorrenza diretta. Se Red Bull Racing sia ieri che oggi è stata la scuderia più veloce, i piloti reduci dai primi due posti in Ungheria non hanno replicato quanto fatto vedere nelle prove libere durante la qualifica.

Lando Norris sin dal Q1 ha faticato più del compagno di squadra, che sulla pioggia pareva avere una vettura più stabile. Nel Q3 decisivo, però, l'inglese chiudeva davanti a Oscar Piastri con un distacco di quattro centesimi. Un quinto posto - con la penalità di Max Verstappen diventerà una quarta piazza al via - che ha sorpreso il britannico, che alla fine si è detto soddisfatto della qualifica, nonostante non sia il risultato sperato.

Oscar Piastri, che ha registrato il sesto tempo in qualifica, in ogni sessione ha migliorato i tempi, ma non le posizioni. Dal miglior tempo in Q1 ha stabilito il quinto in Q2 e il sesto in Q3, dove è finito per la prima volta dietro a Norris. Qualche sbavatura e una strategia, in termini di logistica, che non ha funzionato hanno determinato il risultato finale.

McLaren punta tutto sulla gara

Con la consapevolezza di essere la monoposto complessivamente più completa sul circuito di Spa-Francorschamps, McLaren ha sacrificato la qualifica per mantenere il setup adatto alla gara. La differenza di condizione meteo tra oggi e domani, oltre alla penalità di Max Verstappen, hanno messo il “team papaya” in una situazione ottimale per giocarsi il podio.

Al momento, infatti, tutte le previsioni meteo prevedono asciutto, perciò in casa McLaren hanno plausibilmente scelto di non avere un sabato glorioso per poi schierare una macchina che non fosse in condizioni competitive la domenica. In gara, però, entrambi i piloti dovranno sorpassare Charles Leclerc, Sergio Perez e Lewis Hamilton, clienti decisamente scomodi.

McLaren riuscirà ad approfittare della propria potenziale superiorità sull'asciutto in gara?

Anna Botton