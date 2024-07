F1 | GP Belgio, qualifiche: Verstappen batte tutti ma la pole va a Leclerc

Con un tempo di 1:53.159 Max Verstappen ha ottenuto la miglior prestazione al termine delle qualifiche del GP del Belgio. Grazie alla penalità inflitta al tre volte campione del mondo, che perderà 10 posizioni in griglia per via della sostituzione dell'ICE sulla sua power unit, davanti a tutti domani scatterà Charles Leclerc.

Pole inattesa per Leclerc

Complici anche le condizioni della pista particolari, che hanno addirittura costretto a rinviare la Sprint Race di Formula 2, il monegasco è riuscito ad ottenere un bel tempo nel suo ultimo tentativo nel Q3. Un giro buono ma comunque distante di 595 millesimi di secondo dall'olandese.

Verstappen, consapevole della penalizzazione inflittagli, ha dato il massimo sfruttando anche il miglior carico aerodinamico della sua Red Bull per fare la differenza in condizioni di pista bagnata. Danni limitati per lui, che quindi domani prenderà il via del GP dall'undicesima casella in griglia. Vedremo come si comporterà domani in una rimonta che non sarà più così facile non disponendo più di una vettura dominante come prima.

Perez beffato da Leclerc

Il grande deluso di giornata è sicuramente Sergio Perez. Su gomme intermedie il messicano ha finalmente dimostrato una certa competitività, riuscendo ad ottenere il terzo tempo alle spalle del ferrarista.

Sicuramente il pilota Red Bull sperava di poter partire dalla pole, che ha mantenuto fino all'ultimo passaggio di Leclerc, venendo poi beffato dal monegasco. Non è stato però facile per lui accedere al Q3, salvandosi per soli 3 millesimi su Alex Albon, che domani scatterà comunque decimo.

Anche i due ferraristi non sono stati sicuri di accedere al Q3 fino all'ultimo, riuscendo a qualificarsi proprio nelle battute finali con un buon giro da parte di entrambi i piloti. Nel corso del Q3 però Carlos Sainz non ha brillato, ottenendo l'ottavo tempo soltanto davanti a Fernando Alonso ed un ottimo Esteban Ocon, bravo a qualificarsi per il Q3 al volante dell'Alpine.

Tornando ai piani alti invece Lewis Hamilton scatterà dal terzo posto grazie al quarto tempo ottenuto. Più lontane invece le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente qualificati col quinto e sesto posto davanti all'altra Mercedes di George Russell.

Da segnalare infine la presenza non scontata di Lance Stroll alle qualifiche dopo il botto rimediato nel corso dell'ultima sessione di prove libere. Il canadese è riuscito a tornare in pista grazie al lavoro dei tecnici Aston Martin, passando il taglio del Q1 ed ottenendo il quindicesimo tempo. Dal fondo dello schieramento invece partirà Yuki Tsunoda, diciottesimo ma penalizzato di ben 60 posizioni per via della sostituzione di più componenti della power unit.

Domani il via del GP del Belgio è programmato alle 15:00, con condizioni che dovrebbero essere diverse da oggi.

Carlo Luciani

