F1 | GP Gran Bretagna: Hamilton tiene a galla la Ferrari, gara da dimenticare per Leclerc

Tante illusioni, poche certezze. Il GP Gran Bretagna va in archivio per la Ferrari con un carico di promesse disilluse, frutto di un promettente avvio di weekend poi naufragato nella pioggia di Silverstone. Alla fine a tenere in piedi l'onore del Cavallino ci pensa Lewis Hamilton con un quarto posto sulla pista di casa, mentre Charles Leclerc incappa in una gara vissuta costantemente nelle retrovie, tra errori del muretto box e dello stesso pilota.

La Ferrari non decolla a Silverstone

Altro giro, altra corsa. Nel giorno in cui persino Nico Hulkenberg riesce (con pieno merito) a togliersi la soddisfazione di centrare il primo podio in carriera, la Ferrari si rende protagonista di un'altra gara incolore. Troppo facile incolpare le bizze del meteo, piuttosto che i numerosi episodi che hanno caratterizzato il corso della gara di Silverstone: la verità è che il team di Maranello ancora una volta non approfitta dell'occasione per centrare un risultato di prestigio, dimostrando poca lucidità nella gestione strategica della gara e dovendo fare i conti con una giornata a dir poco negativa per Charles Leclerc.

Il quarto posto centrato da Hamilton (che ha così interrotto la propria striscia di podi consecutiva conquistata nella gara di casa) non può e non deve rappresentare una soddisfazione, soprattutto considerando che è stato colto alle spalle di una Sauber che ha indovinato la strategia migliore, riuscendo peraltro a respingere senza troppi affanni il tentativo di attacco da parte della monoposto numero 44 nel finale. Nonostante questo, il weekend di Hamilton non si è rivelato da buttare, anzi: il sette-volte campione del mondo si è dimostrato complessivamente più performante del proprio compagno di squadra, riuscendo a batterlo in qualifica e poi gestendo con esperienza le fasi convulse che hanno caratterizzato la gara. Un segnale sicuramente positivo per il pilota britannico, che sembra finalmente aver trovato una parvenza di feeling con una vettura sino a questo momento per lui decisamente ostile.

Non è il risultato che speravamo oggi - ha dichiarato Hamilton - ma continuiamo a crescere come squadra e io sto anche entrando sempre più in sintonia con la macchina. In certi momenti il terzo posto sembrava anche a portata di mano, ma onore a Nico per il suo primo podio: ha fatto una gara davvero solida. Silverstone offre sempre uno spettacolo eccezionale e il meteo variabile ha sicuramente reso tutto più interessante. Un grande grazie al pubblico straordinario per tutto il supporto durante il weekend, è sempre bellissimo essere a casa.

Lewis Hamilton chiude al quarto posto il GP Gran Bretagna 2025

Leclerc deluso e…nervoso

Decisamente diverso, invece, l'epilogo della domenica di Charles Leclerc, il quale ha chiuso quattordicesimo il GP Gran Bretagna dopo una gara caratterizzata da una serie di errori iniziati…ancora prima dello start. La scelta di montare le gomme slick alla fine del giro di formazione si è infatti dimostrata decisamente azzardata e controproducente, visto che il monegasco si è subito ritrovato in difficoltà alle prese con una pista che presentava tratti ancora decisamente umidi. Un grave errore di valutazione sia da parte dello stesso pilota che del team, con Leclerc che è stato costretto ad effettuare una sosta supplementare al giro 11, nel momento in cui la pioggia ha aumentato la propria intensità. Come se ciò non bastasse, è arrivato anche un errore da parte del pilota monegasco, che ha nuovamente sfogato tutta la propria delusione via radio.

È stata una gara davvero dura, dall’inizio alla fine. Col senno di poi, la mia decisione di fermarsi sul giro di formazione per montare le slick non è stata quella giusta, ma non credo abbia fatto molta differenza perché oggi non avevo semplicemente passo. Ho adottato un assetto piuttosto estremo per la mia macchina nelle ultime gare, e ha dato i suoi frutti sull’asciutto. Nelle condizioni viste oggi, però, non ha funzionato allo stesso modo. C’è molto lavoro da fare.

Congratulazioni a Nico per il suo podio, è un grande traguardo per lui e per il suo team.

La Ferrari continua a navigare a vista, nel tentativo di dare un senso ed una direzione ben precisa ad una stagione che finora ha riservato più delusioni che certezze. La necessità di ritrovare l'equilibrio perduto, non soltanto nelle scelte tecniche ma anche all'interno della Scuderia, rappresenta la prima condizione per cercare di risalire la china e puntare ad una seconda parte di campionato che possa regalare uno slancio di ottimismo in vista dell'atteso 2026.

Marco Privitera