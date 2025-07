F1 | GP Gran Bretagna, gara: Norris trionfa a Silverstone, Hulkenberg a podio!

Silverstone è da sempre terra di gare leggendarie e di imprese storiche, ma quella di quest’anno sarà una di quelle che tutti gli appassionati di Formula 1 ricorderanno a lungo. Lando Norris conquista una vittoria prestigiosa al GP Gran Bretagna e firma un 1-2 McLaren con un Oscar Piastri “falloso” in seconda posizione, ma quasi a rubare loro la scena c’è un Nico Hulkenberg che conquista finalmente il suo primo podio in F1 piazzando la sua KICK Sauber davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton.

Primo successo McLaren a Silverstone dal 2008, Piastri si frega da solo

La gara si anima subito dal via con un’incertezza assoluta nelle condizioni meteo: dopo la pioggia scesa nelle ore prima, la pista diventa semi-asciutta e alcuni piloti (tra cui Leclerc e i due della Mercedes) si fermano dopo il giro di formazione per passare alle slick, salvo poi pentirsene quando il maltempo è tornato prepotentemente in scena con un’acquazzone che ha anche costretto la direzione gara a chiamare la Safety Car più volte, tra scarsa visibilità e i tanti incidenti che hanno messo fuori gioco quattro rookie su sei (con Isack Hadjar che ha tamponato lo sfortunato Andrea Kimi Antonelli in ingresso alla Copse).

Quanto il cielo ha dato la definitiva tregua, Piastri inchioda prima della ripartenza e si fa superare da Verstappen (che poi si girerà in uscita dalla Stowe) per metterlo in penalità, ma i 10 secondi vanno all’australiano per l’infrazione in procedura SC. Così Norris si invola verso il successo passandolo anche in pista dopo la seconda sosta per il passaggio alle gomme slick, diventando così il 14° pilota britannico a vincere il GP di casa e riportando la McLaren al trionfo a Silverstone dopo l’ultimo successo datato 2008 con Lewis Hamilton. E con soli 8 punti di distacco da Oscar, Lando è tornato prepotentemente in lizza nella corsa iridata.

L’incredibile Hulk porta la Sauber a podio e spezza la striscia di Hamilton

Per il pilota di Stevenage, invece, la striscia di 11 arrivi a podio consecutivi a Silverstone viene infranta da un super Nico Hulkenberg: nel gioco delle strategie è la KICK Sauber a indovinare le mosse, mettendo il tedesco nella posizione di lottare per il terzo posto prima con Stroll (con Aston Martin che ha azzeccato la scelta della Soft prima del diluvio) e poi con Hamilton. Alla fine, nonostante il pressing di Lewis nel finale, è Nico a festeggiare il suo primo podio di carriera (alla sua 239a gara) e il primo per il team elvetico da Suzuka 2012.

Grande rammarico dunque per la Scuderia di Maranello, con Lewis Hamilton che chiude quarto mentre Charles Leclerc finisce fuori dai punti dopo un muretto box che ha fatto acqua da tutte le parti. Dietro al #44, Max Verstappen limita i danni con la Red Bull risalendo fino al quinto posto davanti ad un ottimo Pierre Gasly (Alpine) e ad un Lance Stroll (Aston Martin) che ha pagato l’usura eccessiva delle sue gomme nel finale di gara. Ottava la Williams con un Alexander Albon che nel finale ha passato Fernando Alonso (Aston Martin), mentre George Russell completa la top 10 in un weekend di casa da incubo per la Mercedes.

Credits: FIA / X.com

Andrea Mattavelli