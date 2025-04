CIV | Supersport: parte la caccia al trono liberato da Stirpe

Il Dunlop CIV Supersport è diventato il punto di riferimento del campionato tricolore negli ultimi anni grazie ad una griglia sempre più competitiva. Il 2025 non fa certo eccezione, nonostante il campione in carica Davide Stirpe abbia deciso di compiere il tanto atteso salto al CIV Superbike con la nuovissima formula Production Bike.

Senza Stirpe la palla passa a Luca Ottaviani

Con il campione in carica assente dalla competizione, la nomea di favorito per il titolo CIV Supersport passa senza mezzi termini a Luca Ottaviani. Il pilota Extreme Racing continua il sodalizio con la MV Agusta F3 800 RR dopo i risultati più che incoraggianti dell'ultimo anno e mezzo, anche se fino all'ultimo Otta ha sperato nella promozione al WorldSSP con la medesima struttura. Probabilmente Ottaviani prenderà comunque parte alle corse italiane del mondiale di categoria, con un focus specifico sulla conquista di quel titolo italiano che ancora gli manca. Gli avversari del #111 di certo non mancano, ma solo per alcuni round della stagione.

Mantovani a mezzo servizio, largo ai giovani

Come anche altri anni, il CIV Supersport presenta dei piloti che correranno solo alcuni appuntamenti a causa della concomitanza con la MotoE: uno è Andrea Mantovani, che rimane in Ducati ma è passato al team Scuderie D'Ettore, mentre il secondo è Alessio Finello che ha ereditato la sella di Stirpe. I due partono con i favori del pronostico per esperienza e qualità del pacchetto tecnico, ma l'impegno nel Motomondiale si farà indubbiamente sentire in classifica. Di coloro che gareggeranno full time Lorenzo Dalla Porta è il pilota più accreditato: l'iridato Moto3 2019 è all'ultima chiamata della carriera con la Panigale V2 di SGM Tecnic Racing. Grande attenzione va riposta sui giovani come Andrea Giombini e Alessandro Sciarretta, entrambi più volte sul podio nel 2024. C'è curiosità per Mattia Rato, esploso nell'ultimo weekend dell'anno a Imola.

Il CIV Supersport, come spesso accade, parla diverse lingue: un pilota d'eccezione presente in griglia è Xavier Artigas, pilota che ha corso in Moto2 nella scorsa stagione con Forward prima di essere appiedato per Jorge Navarro. Il pilota spagnolo, passato così alle derivate di serie, porterà in pista la nuova Kawasaki Ninja ZX-6R 636 con il team Blackflag Motorsport. Per vedere la Yamaha R9, invece, bisognerà aspettare il 2026: il riferimento per la casa di Iwata rimane Stefano Valtulini.

CIV | Supersport: la entry list 2025

Valentino Aggio

