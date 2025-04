CIV | Superbike: Pirro pronto a difendere il trono, Delbianco lo sfidante

Questo weekend prenderà ufficialmente il via il Dunlop CIV 2025 nella consueta cornice del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. La classe regina del campionato italiano vede una novità regolamentare su tutte, ovvero l'introduzione della Production Bike. Questa, però, non è l'unica novità.

Michele Pirro sceglie il #1, Delbianco pronto a prendersi il trono

Ancora una volta saranno Michele Pirro e Alessandro Delbianco a giocarsi la vittoria finale del titolo CIV Superbike. Il pilota del così rinominato Barni 51 Racing Lab ha centrato il decimo tricolore in occasione di Gara 2 al Mugello lo scorso mese di settembre, ponendo così fine alla sfida con Alessandro Delbianco. Il pilota DMR Racing si è dimostrato più veloce che mai, spesso in grado di stare al passo del sette volte campione Superbike. Il 2025 sembra essere l'anno buono per il pilota di Senigallia, sfumata la concreta possibilità di schierarsi sulla griglia del WorldSBK con la Yamaha R1 preparata da Motoxracing. Se il #52 tenterà di conquistare il primo titolo italiano dopo averlo già sfiorato in più occasioni, Pirro ha scelto il #1 per guidare l'assalto alla 11ª vittoria tricolore. Inutile dire che il duello tra i due si rinnoverà a partire da questo venerdì ma, a differenza dello scorso anno, ci saranno degli sfidanti più che quotati.

Broncos torna in grande stile, Giannini riparte da Honda

Gli avversari più quotati sono senza dubbio la coppia formata da Broncos Racing: la squadra di Luca Conforti schiererà due Panigale V4R affidate a piloti d'eccezione come Samuele Cavalieri e Luca Vitali. I due arrivano rispettivamente da Aprilia e Honda e, nel corso degli anni, hanno dimostrato di avere il talento per giocarsela coi migliori ma mai una moto all'altezza. Con Ducati, quest'anno non ci sono scuse. Revo Nuova M2 Racing, senza Cavalieri e Luca Bernardi (approdato in MotoE, ndr) ha deciso di puntare su un solo pilota. Nicholas Spinelli torna nel panorama italiano dopo un biennio passato tra WorldSSP e MotoE a seguito della vittoria del titolo CIV Supersport Next Gen nel 2022. Il classe 2001 potrà finalmente mettersi alla prova su una 1000cc, con la quale ha già vinto Gara 1 nel WorldSBK ad Assen da sostituto di Danilo Petrucci, regalando al Barni Spark Racing Team la prima vittoria nella categoria.

A proposito di volti nuovi, Scuderia Improve Firenze Motor è dovuta correre ai ripari dopo la separazione da Vitali. La squadra toscana ha così riposto la propria fiducia su Gabriele Giannini, emigrato nel WorldSSP dopo la vittoria del National Trophy 1000 ma presto ritornato sui propri passi. Il pilota laziale sarà alla guida della CBR1000RR così come un altro volto noto come quello di Kevin Manfredi: la sua squadra, Penta Motorsport, ha lasciato Suzuki per abbracciare il progetto Honda.

Production Bike e Superpole Race: le grandi novità del 2025

Nel continuo rinnovamento del Campionato Italiano Velocità, Federmoto ha deciso di prendere due decisioni drastiche. Come già annunciato nel mese di luglio da alcuni media presenti in pista, ci sarà una terza manche nel 2025. A rotazione una classe per weekend disputerà la Superpole Race: partirà la Moto3 in questo weekend, che affronterà la prima SP Race domenica alle 10:30 per una durata di 10 tornate. Dei sei weekend previsti per questa stagione, sarà esente da questa rotazione la Racing Night.

La novità più importante del CIV è senza dubbio la Production Bike: questa nuova sottocategoria è nata per rinvigorire la presenza dei piloti sulla griglia Superbike venendo incontro anche ai team. Le specifiche sono piuttosto semplici: le moto scenderanno in pista nella propria versione base senza modifiche a motore o telaio, mentre saranno permessi degli aggiustamenti alla ciclistica soggetti al price cap. La categoria è già un successo: sono 21 gli iscritti, a confronto con i 13 del più classico CIV Superbike. La domanda sorge spontanea: ma chi parteciperà in questa categoria? Grandi nomi come quello di Lorenzo Baldassarri con Cecchini Racing Team oppure il campione CIV Supersport 600 in carica Davide Stirpe al via con Garage 51 Racing Team by DTO entrambi su Ducati. Sono altri i piloti talentuosi come Filippo Rovelli (Barni 51 Racing Lab) e Riccardo Russo (Pistard Racing Team), Simone Saltarelli (Revo Racing Project) e Matteo Ciprietti (ZPM Motorsport Racing).

CIV | Superbike: la entry list 2025

Valentino Aggio