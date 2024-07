F1 | Haas prolunga la partnership tecnica con Ferrari

In attesa dell’annuncio sul nuovo secondo pilota (atteso per il weekend di Budapest), la Haas si assicura la continuità nel suo futuro in Formula 1 con la Ferrari. Il team di Kannapolis ha annunciato quest’oggi il rinnovo della partnership tecnica con la Scuderia di Maranello che consentirà alla Haas di usare le power unit Ferrari fino al 2028, continuando un rapporto duraturo tra le due parti.

Il matrimonio Haas-Ferrari continua

La Haas ha debuttato in F1 nella stagione 2016 e fin dalla prima gara ha montato PU Ferrari. Il rapporto tra la scuderia di Gene e il Cavallino Rampante è stato rivoluzionario per le scuderie di metà classifica, con il team americano che ha goduto di un’ampia partnership con la Ferrari per la fornitura di quelle parti meccaniche consentite dal Regolamento, come il cambio o il retrotreno, per poi assemblare in modo indipendente la macchina in partnership con la Dallara.

Questo approccio ha decisamente funzionato all’inizio per il team americano, che nella sua stagione di debutto è arrivata davanti a Renault, Sauber e Manor in classifica per poi collezionare un quinto posto nel Mondiale Costruttori 2018 con un 4° e 5° posto di Grosjean e Magnussen al GP Austria come miglior risultato della loro storia. Poi le difficoltà nel 2021 e 2023 sono coincise con due ultimi posti, con il primo che è stato l’unico anno in cui non hanno raccolto alcun punto.

Credits: LAT Images / MoneyGram Haas F1 Team

Dopo l’allontanamento di Gunther Steiner alla fine della stagione 2023, la Haas ha avuto una rinascita con Ayao Komatsu al timone del team che è attualmente settimo nel Mondiale Costruttori con 27 punti conquistati, a -4 dalla Racing Bulls sesta in classifica e prima tra le monoposto del cosiddetto midfield. Il rinnovo della partnership con Ferrari permetterà alla Haas di programmare il proprio futuro in vista dei nuovi regolamenti in arrivo nel 2026.

Dichiarazioni e novità secondo pilota

Grande soddisfazione da parte del team principal Ayao Komatsu, come si evince dalle sue dichiarazioni riportate dal comunicato stampa della Haas.

Sono entusiasta di annunciare l’allungamento della nostra partnership con Ferrari fino al 2028. Come team abbiamo corso solamente con le power unit Ferrari e avere quella continua stabilità nella transizione verso i nuovi regolamenti sulle PU ricoprirà una parte chiave nel nostro sviluppo. La nostra relazione con la Scuderia Ferrari è stata sempre speciale per noi, sono stati preziosi nella genesi del nostro programma nei nostri primi giorni e hanno continuato ad essere un partner tecnico molto valido nelle ultime 9 stagioni. Sono lieto che ora avremo altre stagioni insieme e vorrei ringraziare Fred Vasseur e tutti gli altri nella Scuderia Ferrari per aver continuato a dimostrare fiducia nel nostro progetto. Questo annuncio è un altro esempio dell’ambizione a lungo termine del team Haas, mentre il nostro investimento e la nostra crescita nello sport continuano.

Ora alla Haas la concentrazione può ritornare sulla stagione in corso e sugli obiettivi che, a questo punto, sono quelli di sorpassare la RB per il sesto posto della classifica Costruttori e avvicinarsi alla Aston Martin e alla top 5. Per il prossimo anno, invece, il team ha già annunciato Oliver Bearman come pilota titolare e, secondo la BBC, Esteban Ocon è stato scelto come suo compagno di squadra, con l’annuncio che arriverà, presumibilmente, nel corso del weekend all’Hungaroring.

Andrea Mattavelli