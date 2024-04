CIV | Misano, Gara 1 nel segno delle wild-card: González e Sabatucci vincitori

Il primo Sabato stagionale del rinnovato Dunlop CIV ha visto le tre classi di contorno regalare spettacolo. In Moto3 e PreMoto3 si parla spagnolo con le vittorie di David González e Marcos Ruda. Nel finale al cardiopalma della SS300 è la wild-card Kevin Sabatucci a trionfare sul rientrante Alfonso Coppola.

Moto3 | 2WheelsPoliTO continua il dominio con Ruda

Cambia il pilota, ma non il risultato: 2WheelsPoliTO, affidata al team GP Project, si conferma come squadra da battere nel CIV Moto3. Senza Vicente Pérez Selfa, la categoria motorizzata Yamaha ha comunque regalato spettacolo con Marcos Ruda. Un debutto vincente per il pilota spagnolo nel campionato italiano, lui che è arrivato in Italia proprio sotto consiglio del campione italiano in carica. Ruda ha trovato in Elia Bartolini un avversario più che degno: l'ex pilota del Motomondiale ha combattuto fino alle ultime battute di gara col giovane rivale, rischiando però di centrarlo in un tentativo di sorpasso al penultimo giro. Arrivato lungo alla “Rio”, Bartolini ha così abbandonato le chance di vittoria.

Al primo podio di carriera nel CIV Moto3 Cristian Lolli con la BeOn del Cecchini Racing Team. Il pilota di Spoleto ha chiuso a 16" da Ruda in una terza posizione piuttosto solitaria davanti ai più staccati Jacopo Villani e Emanuele Andrenacci. Daniel Da Lio precede i debuttanti Valentino Sponga e Pierfrancesco Venturini, mentre Michele Amadori e Valentino Casabloni chiudono la top 10. Da segnalare la caduta del debuttante Edorardo Liguori, salito in Moto3 forte del titolo nella PreMoto3 del CIV nella scorsa stagione.

CIV | Moto3: i risultati di Gara 1

PreMoto3 | González apre la nuova era Honda

Si apre nel segno di David González la nuova era del CIV PreMoto3 targato Honda. Sulle nuovissime NSF250R la wild-card spagnola, direttamente dalla European Talent Cup, ha dominato dalla prima all'ultima curva di Gara 1. Questa vittoria è solo la conferma di un weekend da assoluto protagonista per il pilota di AC Racing Team, incontrastato fin dalle prime prove libere.

Decisamente più interessante la lotta per il podio, che ha visto Luca Agostinelli uscirne vincitore. Il giovane pilota umbro ha guidato la doppietta sul podio del Pasini Racing che ha visto anche Gionata Barbagallo salire sul 3° gradino del podio. È stato un esordio da favola quello di Lorenzo Pritelli: il debuttante di Bucci Moto Factory, alla prima gara con le ruote alte, ha concluso in 4ª posizione a soli 15 millesimi da quello che sarebbe stato il primo podio di carriera. L'altro grande esordiente, Edoardo Savino, è giunto in 6ª posizione dopo il duello di Alberto Martin Galiuto. Da segnalare il 10° posto di Luana Giuliani, mentre Cristian Borrelli è stato coinvolto nella triplice caduta con Enrico Dal Bosco e Elisabetta Monti.

CIV | PreMoto3: i risultati di Gara 1

SS300 | Ritorno con vittoria per Kevin Sabatucci

Il CIV SS300 parte nel segno di un'altra wild-card più che esperta nel mondiale, ovvero Kevin Sabatucci. Il pilota, già protagonista nel WorldSSP300, è arrivato a Misano all'ultimo momento con la Kawasaki del team MCR Squadra Corse. In una gara che ha visto una splendida lotta a tre, Sabatucci l'ha spuntata all'ultimo sul rientrante Alfonso Coppola. L'ex pilota del Mondiale ha preceduto la terza Kawasaki sul podio, ovvero quella dell'ultimo vincitore del 2023 Oscar Nuñez Roldan. Non è stato della partita per via di un errore piuttosto banale uno dei favoriti per la vittoria del titolo: Emanuele Cazzaniga. Reduce dalla bella wild-card al Montmeló, Cazzaniga ha terminato la propria gara al “Carro” dopo aver toccato Sabatucci in un tentativo di sorpasso piuttosto avventato.

Davide Bollani chiude a 11" dalla vetta in 4ª posizione, vincendo così la battaglia serratissima nel gruppo. Chris Wright precede Nicola Plazzi del team MCIM Corse, 6° ma con un Long Lap Penalty ad aver rovinato le sue speranze di 4° posto. Guido Fina, Matteo Bonetti, Roy Doti e Marco Truoiolo chiudono la top 10 del primo round stagionale.

CIV | SS300: i risultati di Gara 1

L'appuntamento è a domani con tutte le Gara 2 delle classi di contorno del CIV: Si partirà alle 12:50 con la SS300, mentre Moto3 e PreMoto3 correranno rispettivamente alle 16:10 e 17:10.

Da Misano - Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | Misano, Supersport Gara 1: Luca Ottaviani comincia col piede giusto