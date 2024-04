EWC | 24H Le Mans 2024: SERT vince, YART dietro BMW

UNA GARA ROCAMBOLESCA

Meno di 30 equipaggi all’arrivo su 48 partenti. Anche solo questa statistica da l’idea di quanto sia stata difficile questa 24H di Le Mans 2024, vinta in classe EWC dalla SERT nonostante un high side. Per la Suzuki rossa un grande recupero e la capitalizzazione sulla caduta di Hanika con la YART, in testa durante la notte. La #1 è riuscita a ritornare fino alle terza posizione assoluta, dietro una BMW che conquista un podio grazie all’assenza totale di errori.

KAWASAKI BENE, MENO HONDA

Considerando che l’anno scorso FCC TSR Honda andava via da Le Mans come vincitrice, dal pacchetto Honda ci si sarebbe atteso qualcosa in più. Invece la migliore moto della casa alata è quella in seno all’’esordiente” Tati Team, primo anno con la CBR, che chiude in sesta piazza. Davanti a lui la Kawasaki Trickstar Racing, che fa meglio del previsto sfiorando il podio con la quarta piazza assoluta. Bene anche Bolliger, settimo davanti alla #24, con ben 3 Kawasaki che chiudono nella top10.

STOCK: NATIONAL MOTOS FA EN PLEIN

Mambassa di punti e vittoria per National Motos, che arriva addirittura alla quinta piazza della classifica assoluta e vince quella di categoria Superstock. La seguono Honda Rac41 in nona assoluta e seconda di classe, terza 3ART Yamaha che beffa il Junior Team Suzuki e la #111 Aprilia di Aviobike by Nuova M2. Ottimo risultato proprio per il team di Giovanni Baggi, che con 0 test chiude in top5. Menzione d’onore per Creusot Amandine, pilotessa in seno al team AG Racing, che porta a termine la sua prima 24H di Le Mans. Prossimo appuntamento a giugno per la 8H di Spa-Francorchamps.

Alex Dibisceglia

