WorldSBK | Assen, Superpole Race: Álvaro Bautista mostruoso, 1-2 Ducati con Bulega secondo

Una Superpole Race che ha avuto dell'inaspettato: Álvaro Bautista con un passo gara da alieno a dimostrato a tutti come si vince una gara. Lo spagnolo, dai limiti della Top 10, è riuscito a sorpassare tutti i rivali avanti a lui, sopraggiungendo anche il compagno di squadra che aveva accumulato quasi 2 secondi di distacco dagli inseguitori.

Bautista guida la doppietta Ducati

Niccolò Bulega, leader per l'intera corsa, ha chiuso in seconda posizione dopo aver visto sfilare ÁlvaroBautista solamente negli ultimi 2 giri di gara. Doppietta per il team Aruba.it - Ducati ad Assen che, in ottica campionato, gli permettere di guadagnare punti importanti per la classifica piloti e costruttori. Terza posizione per Alex Lowes, il quale è riuscito a soffiare il gradino più basso del podio a Remy Gardner attuando, con grande rispetto e talento, un super sorpasso all'ultima curva rinviando la feste per il primo podio al rivale.

Tanti problemi per Toprak Razgatlioglu: il pilota turco, dover lottato nelle prime battute di gara per il podio, ha riscontrato dei problemi alla propria BMW che lo hanno costretto a perdere molte posizioni in ottica gara. Superato anche dal suo compagno di squadra, al termine della gara Toprak è subito rientrato al box per un colloquio con il suo team tecnico e per delle verifiche sul suo bolide, per cercare di rimediare e arrivare pronti a Gara 2.

5° Rea, male gli altri italiani

Come abbiamo già raccontato, il miglior italiano è stato Niccolò Bulega che è riuscito a concludere sul podio ad Assen. Dopo di lui troviamo in sesta posizione con la Yamaha R1 Andrea Locatelli, il quale ha concluso alle spalle delle Yamaha di Jonathan Rea e Remy Gardner.

Uscendo dalla Top10 si trova Axel Bassani in tredicesima posizione, seguito poi da Andrea Iannone in quindicesima posizione e Michael Rinaldi alle sue spalle. Ultimo degli italiano Nicholas Spinelli con la Ducati Panigale V4R in diciottesima posizione.

I risultati della Superpole Race ad Assen della Superbike

Le parole di Bautista, Bulega e Lowes dopo la Superpole Race ad Assen

Mi sento molto bene e felice, condizioni migliori che ci hanno permesso di spingere. Ho perso molte posizioni per un lungo, ma poi ho ricevuto bei feedback dalla moto. La gomma ha lavorato benissimo rispetto a quella degli altri. Speriamo di battagliare per le posizioni migliori anche in Gara 2.



- Álvaro Bautista

La prima sessione completamente asciutta. Ho spinto al 100% ma Alvaro è stato molto veloce. Cercherò di capire meglio la moto per gara e cercherò di dare il massimo.



- Nicolò Bulega