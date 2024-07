Il weekend di WorldSBK a Most si chiude con la vittoria di Toprak Razgatlıoğlu, che porta a termine dominando la Gara 2 della domenica, davanti a Nicolò Bulega in seconda posizione e con Andrea Locatelli, a completare il doppio podio italiano.

Razgatlıoğlu centra il decimo successo consecutivo, podio sfumato per Van Der Mark

Ancora una volta è Toprak Razgatlıoğlu a dominare in gara a Most, dove è artefice della terza vittoria del weekend in Gara 2 e decima consecutiva. Il pilota BMW in questa occasione ha cambiato approccio ad inizio gara, lasciando Nicolò Bulega prendere la leadership per i primi giri e programmando il sorpasso, poi avvenuto durante il quinto giro della corsa. Da quel momento in poi il pilota turco ha mantenuto la testa della corsa, chiudendo in prima posizione al termine delle 22 tornate.

Gara più complicata invece per il compagno di squadra Michael van der Mark, che dopo una buonissima partenza e dopo la conquista della terza posizione, già pregustando un doppio podio dai colori BMW, ha poi perso terreno nella seconda parte di gara, finendo a battagliare per la quarta e quinta posizione insieme a Gardner e Locatelli.

Italia due volte sul podio con Bulega e Locatelli, out Petrucci insieme a Bautista

Dopo il contatto al primo giro in curva 1 tra Danilo Petrucci e Alvaro Bautista, che ha costretto i due piloti Ducati al ritiro, sono stati i due italiani Nicolò Bulega e Andrea Locatelli a chiudere il podio insieme Razgatlıoğlu.

Entrambi artefici di una buona partenza, Bulega è riuscito a tenere testa al pilota BMW nella battaglia per la prima posizione, per poi riuscire a conservare il secondo posto dopo il sorpasso e girare più o meno sugli stessi tempi del vincitore. Ottima anche la prestazione di Locatelli, che ha ricucito il distacco da Van Der Mark e ha poggiato i piedi sul podio dopo il sorpasso ai danni dell'olandese. Grande rimonta anche per Andrea Iannone, che dopo essere andato lungo in curva 1 per evitare il contatto tra Petrucci e Bautista, è stato il protagonista di una fantastica rimonta, che lo ha visto risalire dalla 19ª alla nona posizione, limitando i danni rispetto alla sua posizione di partenza.

Gara difficile per Lowes, bene le Yamaha

Quella che si prospettava una gara nel gruppo di testa per Alex Lowes, partendo dalle prime file, è stata buttata via all'avvio, quando il pilota inglese ha fatto Jump Start, ottenendo come risultato un doppio Long Lap Penalty. Dopo averli scontati entrambi però, il pilota Kawasaki è stato comunque artefice di una parziale rimonta, concludendo la gara in decima posizione.

Ottima la prestazione di Remy Gardner, che dopo un avvio buono e una prima parte di gara più nel centro gruppo, verso gli ultimi giri ha ritrovato il passo, portando a termine svariati sorpassi e chiudendo appena ai piedi del podio, in quarta posizione davanti a Van Der Mark. Buono anche il risultato di Jonathan Rea, un sesto posto ottenuto lottando nel centro gruppo contro Bassani, Redding e negli ultimi giri artefice di una serie di sorpassi e di una lotta accesa con Iker Lecuona.

WorldSBK | Most: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK.com

Valentina Bossi