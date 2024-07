WorldSBK | Most, Superpole Race: Bautista kamikaze, Razgatlıoğlu centra la prova del nove

Non c'è storia a Most: Toprak Razgatlıoğlu centra il nono successo consecutivo nel WorldSBK in una Superpole Race dominata. Il turco si mette alle spalle la Ducati di Nicolò Bulega, reduce da un episodio quantomeno curioso col compagno di box Álvaro Bautista. Chiude il podio la Kawasaki di Alex Lowes.

Toprak gioca al “gatto col topo”, disastro Bautista

Toprak Razgatlıoğlu ha lasciato sfogare gli avversari nei primi giri della Superpole Race del WorldSBK. Sul tracciato di Most il turco di BMW è indietreggiato fino alla 3ª posizione dietro alla coppia Aruba.it Racing - Ducati. Dopo un paio di giri di assestamento, il #54 ha preso le redini della corsa per poi vincere quello che è il 9° successo consecutivo in questa stagione, arrivando così a -2 dal record di vittorie consecutive di Álvaro Bautista e Jonathan Rea (fermi a 11 manche consecutive, ndr).

Dietro sono rimaste a battagliare le due Ducati della formazione Aruba.it Racing, in un ultimo giro iniziato nel peggiore dei modi. Álvaro Bautista ha cercato un sorpasso senza senso sul compagno Nicolò Bulega alla staccata della prima variante. Il due volte iridato in carica ha tagliato troppo sul cordolo, mandando largo il giovane iridato WorldSSP che si è visto così costretto a tagliare la prima variante. Poco male per Bulega che, nonostante lo spavento, ha mantenuto la 2ª piazza. Bautista è invece caduto, ritirandosi ai box dopo aver rischiato una vera e propria frittata. A salire sul podio è Alex Lowes, capace di sfruttare l'erroraccio dello spagnolo e riuscendo a salire sul podio per il quarto weekend consecutivo.

Petrucci è 4° e precede le Yamaha

Danilo Petrucci riesce finalmente a mettere insieme una Superpole Race di livello. Dopo lo splendido podio di ieri pomeriggio in Gara 1, il ternano cercherà sicuramente di ripetersi dopo il 4° posto della gara di Domenica mattina. A chiudere la top 5 c'è Remy Gardner, ancora una volta competitivo sul tracciato di Most e miglior Yamaha in pista davanti al “capitano” Andrea Locatelli. Andrea Iannone sbaglia in partenza, perdendo diverse posizioni dopo uno stacco della frizione di certo non felice. Il pilota Go Eleven è 7°, precedendo Jonathan Rea e Michael Van Der Mark, che chiude così la zona punti con il 9° posto. Michael Ruben Rinaldi torna finalmente a farsi vedere nelle zone della top 10, mentre Axel Bassani è 13°. Dichiarato unfit dopo il terribile incidente Sam Lowes, il quale si è infortunato alla clavicola.

WorldSBK | Most: i risultati della Superpole Race

Credits: WorldSBK Website

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Most: Petrucci e Iannone fanno saltare le gerarchie Ducati