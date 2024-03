IMSA | 12h Sebring: Cadillac al comando dopo sei ore, Porsche ed Acura inseguono

Whelen Cadillac Racing controlla la 12h Sebring 2024, seconda prova dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La vettura #31 comanda con Pipo Derani/Jack Aitken/Tom Blomqvist, gli autori della pole-position si collocano davanti ad Acura e Porsche.

Jack Hawksworth/Ben Barnicoat/Kyle Kirkwood (Vasser Sullivan Lexus #14) e Robby Foley/Patrick Gallagher/Michael Dinan (Turner Motorsport BMW #96), invece, si spartiscono il bottino in GT, rispettivamente in GTD PRO e GTD.

Cadillac mette paura a tutti

Cadillac Racing ha letteralmente dominato le prime tre ore. L'auto #01 di Chip Ganassi Racing e la vettura #31 di Action Express Racing, in pole con Pipo Derani dopo una nuova qualifica perfetta, hanno fatto la differenza davanti a Porsche, BMW ed Acura.

Tre bandiere gialle hanno spezzato il ritmo nelle prime tre ore d'azione, General Motors ha ceduto provvisoriamente la leadership a Porsche Penske Motorsport #7 dopo la conclusione del primo quarto della manifestazione.

Porsche, Acura e BMW provano a fermare Cadillac

Dane Cameron ha provato a resistere agli americani nella ripresa delle ostilità a 9h dalla fine, il vincitore dell'ultima Rolex 24 at Daytona ha dovuto arrendersi a Jack Aitken #31 ed a Scott Dixon #31.

La situazione è cambiata con la quarta caution della giornata, fase che ha premiato Acura #10 e la BMW #25 di RLL. Filipe Albuquerque e Nick Yelloly si sono collocati davanti a tutti, il portoghese ed il britannico hanno approfittato di una sosta anticipata per beffare le Cadillac.

La prima delle due ARX-06 di WTR Andretti e la BMW #24 hanno messo pressione a General Motors, una bella bagarre a distanza insieme alla Porsche 963 ufficiale affidata a Matt Campbell.

Il veterano portoghese ha tenuto la vetta con l'Acura #10 di WTR. L'ex vincitore della 24h Le Mans in classe LMP2 è provvisoriamente leader in compagnia di Ricky Taylor/Brendon Hartley, il terzetto precede Pipo Derani/Jack Aitken/Tom Blomqvist (Whelen Engineering Cadillac Racing #31) e Renger van der Zande/Sébastien Bourdais/Scott Dixon (Cadillac Racing #01).

La 12h Sebring è provvisoriamente neutralizzata con la sesta SC di giornata dopo un impatto in curva 11 di AO Racing ORECA LMP2 #99. L'ultimo gioco delle soste ha premiato la Cadillac #31, auto che tenta di rifarsi dopo aver ottenuto il secondo posto a Daytona.

LMP2, 12h Sebring: United Autosports ancora davanti

United Autosports USA controlla la scena della 12h Sebring, Dan Goldburg/ Paul Di Resta/Bijoy Garg #22 precedono l'auto gemella #2 di Ben Keating/Ben Hanley/Nico Pino.

Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon (Riley #74) inseguono in terza piazza dopo la prima parte di una corsa che ha visto l'uscita di scena di alcuni protagonisti significativi come Tower Motorsport #8 ed AO Racing #99. Il team che ha vinto lo scorso anno e la squadra che ha ottenuto la pole per l'edizione 2024 hanno dovuto alzare bandiera bianca, entrambi per un incidente tra curva 11 e 12.

GTD PRO, Lexus resta al top nonostante tutto

Una sanzione nelle prime battute non ha spodestato dalla prima posizione la Lexus #14 di Vasser Sullivan. Jack Hawksworth/Ben Barnicoat/Kyle Kirkwood hanno precedono Laurin Heinrich/Seb Priaulx/Michael Christensen (AO Racing Porsche #77) e Mirko Bortolotti/Franck Perera/Jordan Pepper (Iron Lynx Lamborghini #19).

Tutti sono ancora in lotta compresa la Ferrari 296 GT3 #62 di Risi Competizione, auto che è finita in testacoda al via. Il team che ha primeggiato nell'ultima Rolex 24 si piazza virtualmente sesto alle spalle di Neil Verhagen (Paul Miller Racing BMW #1) e Daniel Juncadella (Corvette Racing #3).

#14 Lexus guida la 12h Sebring in GTD PRO

GTD, Winward Racing Mercedes #57 per il bis

Winward Racing Mercedes #57, ad un mese e mezzo dalla gioia della Rolex 24 at Daytona, svetta in GTD dopo sei ore. Russell Ward/ Philip Ellis/Indy Dontje controllano la scena davanti alla Porsche #120 di Wright Motorsport ed alla BMW #96 di Turner Motorsport.

Adam Adelson/Elliott Skee/Jan Heylen e Robby Foley/Patrick Gallagher/Michael Dinan sono presenti virtualmente davanti a Vasser Sullivan Lexus #12 ed Heart of Racing Aston Martin #27.

