F4MEC | Parte ad Abu Dhabi la nuova F4 Middle East

Questo weekend, sul circuito di Yas Marina, prenderà il via la F4 Middle East, la serie medio orientale dedicata alle vetture di Formula 4. Il campionato è l'erede diretto della Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti, che cambia denominazione, ma resterà quasi del tutto identico.

La serie

Organizzata da Top Speed insieme alla Formula Regional Middle East, questo campionato rappresenta un'ottima occasione per i piloti di allenarsi e di fare il proprio debutto in monoposto, in attesa della stagione europea. Verranno impiegate le classiche monoposto di Formula 4 Tatuus, con motore Abarth preparato da Autotecnica da 180 hp e gomme Giti.

Nelle otto edizioni precedenti hanno vinto piloti che poi hanno avuto successi a livello internazionale, come il belga Charles Weerts nel 2018, i tre italiani Matteo Nannini, Francesco Pizzi ed Enzo Trulli tra il 2019 e il 2021, l'austriaco Charlie Wurz nel 2022, l'australiano James Wharton nel 2023 e il britannico Freddie Slater, ultimo campione nel 2024.

Come la FRMEC, la serie si articolerà in cinque appuntamenti su tre circuiti diversi: Abu Dhabi, Dubai e Lusail. Il secondo e il quinto appuntamento saranno infrasettimanali, mentre il terzo e il quarto saranno in concomitanza con la Asian Le Mans Series.

17-19 gennaio: Abu Dhabi

21-23 gennaio: Abu Dhabi (martedì - giovedì)

7-9 febbraio: Dubai

14-16 febbraio: Abu Dhabi

25-27 febbraio: Lusail (mercoledì - venerdì)

Ogni weekend sarà composto da tre gare: le griglie di partenza di gara 1 e di gara 3 saranno decise tramite le due sessioni di qualifiche, mentre in gara 2 ci sarà l'inversione di griglia dei primi 10 classificati di gara 1.

I protagonisti della F4 Middle East

Sono attesi più di 30 protagonisti in totale, molti dei quali si alterneranno al volante delle vetture senza disputare l'intero campionato. Nel primo appuntamento saranno 29 le vetture iscritte. Il nome più interessante è quello del pilota giamaicano-statunitense Alex Powell, pilota di scuola Mercedes che, dopo aver corso nel 2024 con Prema e con Mumbai Falcons, quest'anno si ripresenterà al via della serie medio orientale con R-Ace GP. La compagine francese schiererà anche un pilota italiano, Emanuele Olivieri, che nel 2024 ha corso nel campionato italiano di F4 con AKM chiudendo 17esimo. Da seguire anche l'olandese Reno Francot, che correrà con la squadra emiratina AKCEL GP, squadra satellite di PHM, oltre a Kean Nakamura-Berta, che correrà con Mumbai Falcons, squadra indiana satellite di Prema.

La squadra veneta schiererà ben sette vetture, quattro come Mumbai Falcons e tre come Prema: ci saranno anche il lettone Tomass Stolcermanis, lo statunitense Sebastian Wheldon (figlio del compianto Dan, ex pilota Indycar) e l'ucraino Oleksandr Bondarev da tenere d'occhio. Possibili outsider, invece, l'emiratina Hamda Al Qubaisi, oramai esperta della categoria, che parteciperà con AKCEL GP, e il macaense Tiago Rodrigues, con Evans GP.

La entry list del round 1

Gli orari del round di Yas Marina

Gara 1 sarà sabato alle 17.35, mentre gara 2 e gara 3 saranno entrambe di domenica, rispettivamente alle 5.45 e alle 16.35.

