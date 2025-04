CIV | Misano, primo podio di Luana Giuliani in PreMoto3: "Voglio il titolo"

Una delle note più liete dell'intero weekend del Dunlop CIV è arrivata nel campionato di PreMoto3. Con la sconfitta bruciante del 4° posto in Gara 1, nella seconda manche Luana Giuliani si è rifatta con gli interessi. La classe 2008 ha conquistato il primo podio nel campionato tricolore.

La gara: “Io e Pritelli come negli allenamenti dei Talenti Azzurri”

Luana Giuliani è scattata dalla seconda posizione in griglia con il crono fatto segnare nel corso delle Qualifiche 2. A differenza di Gara 1, la giovanissima pilota ha fatto una gara di testa insieme a Lorenzo Pritelli. Il vincitore di Gara 1 ha atteso il momento giusto per attaccare la compagna di Talenti Azzurri, il programma della Federazione per sviluppare i talenti che nei prossimi anni saranno protagonisti sulla scena mondiale. Pritelli, dopo aver preso la testa, ha subìto la rimonta di Giuliani che ha concluso la gara al 2° posto con tanto di giro veloce. Le dichiarazioni del #13 al termine della corsa, dove per prima cosa ha ringraziato Angeluss Team, la squadra che l'ha accompagnata nel suo percorso di crescita: "Aspettavo il podio da tanto tempo, già dallo scorso anno: il lavoro fatto durante l'inverno ha pagato".

Luana Giuliani ha poi parlato della battaglia con Pritelli, o meglio Lori, amico prima che rivale: “La gara è andata molto bene, abbiamo tenuto un passo molto veloce. Lori [Pritelli] è forte: è stata una battaglia per tenerlo dietro, ma all'ultimo ne aveva un po' di più. Io e Lori siamo abituati a battagliare così negli allenamenti dei Talenti Azzurri”. Giuliani, dopo la conferenza stampa, ha riflettuto sulla strategia di gara applicata dal pilota Buccimoto: “Se Lorenzo è passato davanti è perché ne aveva di più. Ho riprovato a ripassarlo, ma ho preferito mettermi dietro e cercare di seguirlo per staccare il mio compagno di squadra. Quando Martin mi ha passato io l'ho incrociato subito”.

Credits: Angeluss Team

Sognare è lecito: “È solo la prima gara, ma io voglio il campionato”

Le prestazioni viste in entrambe le manche al Misano World Circuit sono sicuramente indicative dello stato di forma di Luana Giuliani. Già 6ª nel CIV PreMoto3 edizione 2024, ora gli obiettivi sono ben diversi. Se nella scorsa stagione sono arrivati due quarti posti, il 2° posto di Gara 2 la pone in 3ª posizione nel campionato a sole 16 lunghezze dal leader Pritelli: “Questa è la prima gara, quindi è ancora tutto da vedere: magari arriva altra gente veloce e i rookie miglioreranno - ammette Giuliani -. Sicuramente il mio obiettivo, vedendo come stanno andando ora le cose, è vincere il campionato”.

Il portafortuna Leoncino: “È inseparabile”

Luana Giuliani ha, da sempre, un simpatico portafortuna al suo fianco. Con lei anche sul podio, Leoncino è un peluche dalla storia bellissima. Luana Giuliani ha infatti un passato da attrice: ha recitato in L'immensità diretto da Emanuele Crialese. Proprio il regista ha regalato Leoncino a Giuliani: “Leoncino mi è stato regalato nel periodo in cui ho registrato il film dal regista per il mio compleanno. Da quel momento in tutte le gare lui è con me: sulla moto, ci dormo perfino insieme. È inseparabile”.

Da Misano - Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | Misano, Gara 2: solo Pritelli firma la doppietta, Ruda e Ieraci vincono