CIV | Misano, Gara 2: solo Pritelli firma la doppietta, Ruda e Ieraci vincono

Una gelida prima domenica del Dunlop CIV si chiude con la prima Superpole Race della storia del campionato italiano disputata dalla Moto3. Lorenzo Pritelli firma la doppietta in PreMoto3 davanti a Luana Giuliani, al primo podio in assoluto. In Moto3 Vicente Perez rompe e Marcos Ruda ne approfitta, Bruno Ieraci vince in Sportbike.

Moto3 | Debutta la Superpole Race, a Ruda Gara 2

Il Dunlop CIV Moto3 è stata la classe che ha fatto debuttare la Superpole Race del mattino. Poco o nulla da segnalare in una delle novità introdotte dalla Federmoto per la stagione 2025: Vicente Perez ha vinto davanti a Pau Alsina Sánchez e Elia Bartolini. In Gara 2 Vicente Perez ha sofferto un problema tecnico alla sua 2WheelsPoliTO che lo ha costretto al ritiro, lasciando al campione in carica Marcos Ruda la prima vittoria con il team Lucky Racing. Lo spagnolo ha messo tre secondi e mezzo tra sé e la coppia formata da Pau Alsina Sánchez e Elia Bartolini, i quali si sono giocati la seconda posizione completando il podio. Valentino Casalboni tiene alto l'onore di 2WheelsPoliTO davanti a Matteo Masili, caduto ieri e in top 5 nella seconda manche.

CIV | Moto3: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

PreMoto3 | Pritelli fa doppietta, primo podio per Giuliani

Non cambia il vincitore, ma il Dunlop CIV PreMoto3 è stato più incerto che mai. Alla fine la spunta Lorenzo Pritelli che bissa la vittoria ottenuta nella giornata di ieri davanti ad una strepitosa Luana Giuliani. La pilota in forza al team Angeluss è al primo podio nel contesto del campionato tricolore, un grande risultato che corona la crescita fatta durante l'inverno. Giuliani è rimasta ai piedi del podio ieri, ma oggi è stata protagonista di una gara in progressione che l'ha vista segnare anche il giro veloce della corsa. A chiudere una gara dai grandi distacchi sul podio è Martin Alberto Galiuto, 3° classificato: il pilota Angeluss era parte del terzetto di testa ma poi si è staccato nelle fasi finali portando comunque a casa il secondo podio del weekend. Il secondo gruppo ha battagliato per le posizioni di rincalzo: a spuntarla nella bagarre è Sebastian Jozef Ferrucci di Buccimoto davanti alla coppia Leopard Academy formata da Alessandro Augilar Carballo e Kevin Cancellieri. Settima posizione per Elisabetta Monti davanti a Luca Da Dalt e il debuttante Lorenzo Fino. Chiude i primi dieci Andrea Benvenuti sempre di Buccimoto.

CIV | PreMoto3: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Sportbike | Bruno Ieraci vince di 2 millesimi

La gara più emozionante della domenica è stato il Dunlop CIV Sportbike, la nuova categoria new entry nel mondo delle derivate di serie. A vincere sulla linea del traguardo è stato Bruno Ieraci, il campione SS300 2023 che regala il primo successo a Triumph. Il pilota CM Racing porta la Triumph alla vittoria nella volata vinta contro l'Aprilia di Pierfrancesco Venturini, il quale per un attimo sembrava avesse vinto la corsa. Invece due millesimi hanno beffato l'ex pilota CIV Moto3, che deve accontentarsi della 2ª posizione e rimandare così l'appuntamento con la vittoria. Terza posizione per il vincitore della prima gara di Sportbike della storia Mattia Sorrenti. La top 5 è chiusa dal campione della SS300 Alfonso Coppola e da Gabriele Mastroluca. Settima posizione per un altro ex campione della SS300 (2022): Leonardo Carnevali.

CIV | Sportbike: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Da Misano - Valentino Aggio

