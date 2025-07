MotoGP | Jorge Martín, test positivo a Misano: obiettivo Brno

A novantaquattro giorni dall'infortunio in Qatar, il campione del mondo in carica è tornato in sella a una MotoGP. Nel test privato organizzato da Aprilia, Jorge Martín ha completato senza intoppi 64 tornate sulla RS‑GP25 a Misano, ultimo passo prima di puntare ufficialmente al GP della Repubblica Ceca (18‑20 luglio) sul tracciato di Brno, dove la MotoGP non correva dal 2020

Test a Misano per Martín: 64 giri, tre mescole e tanta fiducia

Il programma odierno è stato calibrato sulle regole 2025 che consentono un “test di recupero” ai piloti reduci da infortuni gravi. Martín ha effettuato più run, alternando tre composti Michelin per ritrovare il feeling e, soprattutto, verificare il feeling in sella alla moto dopo oltre venti fratture e un pneumotorace. Il cronometro è rimasto coperto, ma il madrileno ha parlato di "sensazioni fantastiche" e di “una felicità enorme nel rivedere la luce dopo mesi difficili”. Il test segue le 110 tornate con la RSV4 di serie completate la scorsa settimana a Montmeló, banco di prova preliminare in cui ha percorso oltre 500 km sotto il sole catalano.

Road to Brno: Martín punta al rientro

Pur saltando il Sachsenring di questo fine settimana, “Martinator” si presenterà il 17 luglio alla clinica del circuito di Brno per l’idoneità federale: se il dottor Ángel Charte darà l’ok, il #1 tornerà in griglia 94 giorni dopo l’incidente di Doha. Aprilia conferma che il test odierno ha soddisfatto tutti i parametri fisici e tecnici necessari al rientro, mentre sullo sfondo resta il contenzioso contrattuale che lega il pilota al marchio di Noale fino al 2026. Per ora, però, l’unico obiettivo dichiarato è arrivare preparati e magari fare un gran risultato su una pista che nessuno vede da 5 anni.

Claudia Barchiesi

