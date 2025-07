MotoGP | GP Germania: tutte le info e gli orari del Sachsenring

Al termine delle due settimane di pausa la MotoGP è pronta a tornare in pista, e lo fa approdando al Sachsering, circuito nel cuore della Sassonia che ospiterà il Gran Premio di Germania e su cui Marc Márquez è pronto ad affermare la sua superiorità una volta ancora, in una delle sue piste preferite.

Marc Márquez pronto a prendersi la sua “casa” tedesca

Il circuito del Sachsenring è uno dei più corti di tutto il calendario della MotoGP è non è un segreto che sia uno dei favoriti anche di Marc Márquez, che qui ha già vinto per ben otto volte. Il tracciato in Sassonia può quindi essere considerato a tutti gli effetti uno dei tanti feudi del #93, che nel corso degli anni ha dimostrato di essere particolarmente tra le infinite curve verso sinistra della pista tedesca. Nonostante sia il grande favorito per questo weekend, e nonostante sia alla ricerca della nona vittoria su questo asfalto, da considerare sempre come rivale temibile c'è sicuramente il fratello Álex Márquez, che come ha fatto vedere, è capace di essere competitivo su qualsiasi tipo di tracciato. Il più piccolo dei fratelli spagnoli è reduce da un infortunio ad Assen e per questo motivo dovrà aspettare il via libera dei medici per poter tornare a mettersi in gioco. L'ultimo “King of the ring” è stato però Francesco Bagnaia, che nel 2024 aveva portato la sua Ducati sul primo gradino del podio e ora punta a rifarlo anche quest'anno, sperando che il Sachsenring possa essere la pista giusta per ritrovare la quadra in sella alla sua moto. Chi cerca riscatto è anche Fabio Quartararo, che dopo la partenza dalla pole position in Olanda e solamente il decimo posto al traguardo, è ora pronto a ricordare a tutti le sue potenzialità.

Ancora assente il dominatore del 2023 Jorge Martìn, sempre fuori dai giochi a causa del recupero dall'infortunio, mentre quest'anno la pista tedesca potrebbe essere un'occasione di successo per Marco Bezzecchi, che in Olanda ha dimostrato di essere tornato competitivo e che in Germania non è mai salito sul podio. A minacciare un possibile podio dell'italiano numero #72 sono i suoi due connazionali del team Pertamina Enduro VR46, con Fabio Di Giannantonio sempre più a suo agio in diverse condizioni e Franco Morbidelli che punta a consolidare la sua posizione in classifica. In ascesa ci sono anche Pedro Acosta e Maverick Viñales, visto che il #37 di casa KTM Factory viene da una serie di piazzamenti all'interno delle prime otto posizioni e il suo compagno di marca si può vantare di un quinto posto conquistato proprio ad Assen.

Il circuito del Sachsenring

Credits: MotoGP

Lunghezza: 3,67km

Curve: 13 (3 a destra e 10 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 700m

Distanza gara Moto3: 23 giri (84,43km)

Distanza gara Moto2: 25 giri (91,78km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 15 giri (55,065km)

Distanza gara MotoGP: 30 giri (110,13km)

MotoGP | GP Germania: gli orari completi del weekend

Tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Germania 2025 verranno trasmesse in diretta integralmente su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e di conseguenza sulla piattaforma di Now TV. Sarà inoltre possibile seguire le sessioni di Qualifica di tutte le classi e le gare del sabato e della domenica anche in chiaro su TV8.

Ci teniamo a ricordare inoltre che LiveGP.it commenterà tutto ciò che succede in pista sui propri canali social e sul canale Youtube della redazione. Ecco di seguito tutti gli orari per l'appuntamento del Sachsenring:

Giovedì 10 luglio

16:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 11 luglio

9:00 | Moto3 FP1

9:50 | Moto2 FP1

10:45 | MotoGP FP1

13:15 | Moto3 Practice

14:05 | Moto2 Practice

15:00 | MotoGP Practice

Sabato 12 luglio

8:40 | Moto3 FP2

9:25 | Moto2 FP2

10:10 | MotoGP FP2

10:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

12:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

13:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

15:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 13 luglio

9:40 | WUP MotoGP

11:00 | Gara Moto3 (diretta TV8)

12:15 | Gara Moto2 (diretta TV8)

14:00 | Gara MotoGP (diretta TV8)

Valentina Bossi

