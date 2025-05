F1 | GP Miami, Qualifiche: Ferrari delude ancora. Leclerc: “Siamo in difficoltà"

Ferrari esce ancora una volta con le ossa rotte dalle qualifiche del GP Miami di F1, con Charles Leclerc che non riesce a fare meglio dell’ottava posizione mentre Lewis Hamilton è addirittura dodicesimo. Con il risultato di oggi la Rossa regredisce al ruolo di quinta forza, essendosi piazzata alle spalle anche di una ritrovata Williams.

Ferrari delude ancora

Una Ferrari che delude ancora nelle qualifiche del GP Miami di F1, ottenendo un risultato addirittura peggiore di quanto visto ieri. Charles Leclerc è infatti ottavo, mentre Lewis Hamilton addirittura dodicesimo confermando il trend che vede la SF-25 regredire nel corso del weekend quando tutti gli avversari invece migliorano. Il monegasco è riuscito a disputare le qualifiche nonostante l’incidente che lo ha visto andare a muro nel giro di formazione della Sprint, ma la sua prestazione non è stata all’altezza delle aspettative avendo pagato più di mezzo secondo dalla pole di Max Verstappen ed alle spalle addirittura delle due Williams, che oggi si sono piazzate davanti alla Rossa di Leclerc.

Ancora peggio ha fatto Lewis Hamilton, che nella Sprint era riuscito a ritrovare il sorriso grazie ad una insperata terza posizione che è arrivata, per una volta, da un ottima strategia degli uomini di Maranello che hanno richiamato ai box il sette volte Campione del Mondo per montare le gomme d’asciutto in un momento in cui in pochi ci avrebbero creduto. Ma nelle qualifiche sono riemersi i problemi della SF-25 e soprattutto di Hamilton che a guidare la Rossa fa ancora una gran fatica. Lewis in gara dovrà tentare una rimonta che al momento sembra pressoché impossibile, considerate le prestazioni di una Ferrari che soffre di sottosterzo cronico. A Maranello è arrivato il momento di spingere sugli aggiornamenti che dovrebbero iniziare ad arrivare già ad Imola, per migliorare una monoposto veramente difficile da guidare per entrambi i piloti.

Le dichiarazioni di Leclerc

Al termine delle Qualifiche del GP Miami, Charles Leclerc è parso abbastanza contrariato. Il monegasco ha infatti dichiarato:

“Oggi in qualifica c’è stato qualcosa di strano. Non so cosa sia successo, ma dobbiamo guardare i dati della macchina. In Q1 avevamo un bilanciamento totalmente sbagliato e non abbiamo fatto grandi cambiamenti prima delle qualifiche. Dobbiamo rivedere tutto, non è stata una giornata facile. Comunque ringrazio i meccanici che hanno fatto un grande lavoro per rimettere a posto la macchina. Per adesso non voglio dire tanto, abbiamo fatto qualche cambiamento, ma o i cambiamenti sono stati molto più grossi di quello che ci aspettavamo o c'è stato un errore da qualche parte. Per adesso non voglio sbilanciarmi”.

Leclerc ha poi dichiarato di aver dato il massimo, ma la SF-25 non aveva potenziale da estrarre:

“Anche oggi ho fatto un giro dicendo che non ne avevo di più ed in Q2 ho fatto una fatica enorme a passare in Q3. Questo weekend siamo in difficoltà e siamo anche dietro alle Williams. Loro non hanno avuto fortuna o noi sfortuna. Sono giri normali per loro e per noi. Ma nelle curve lente facciamo veramente tanta fatica. Spero che gli aggiornamenti possano aiutarci”.

Julian D'Agata