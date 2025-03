F1 | GP Cina: Ferrari dalla vittoria Sprint alla terza fila

È stato un sabato altalenante per la Ferrari in Cina. Dopo la stupenda prima vittoria di Lewis Hamilton con la Rossa, le qualifiche hanno lasciato l'amaro in bocca alla Scuderia di Maranello. Lewis Hamilton e Charles Leclerc partiranno in quinta e sesta posizione.

La prima di Hamilton in rosso

Una Sprint Race che ha dato buone sensazioni alla Ferrari in vista della gara di domani. Una buona gestione gomma e un passo gara vicino a quello dei suoi avversari. Lewis Hamilton si è dimostrato il solito vecchio leone. Partito dalla pole position non ha mai mollato la vetta della corsa. Ha gestito le gomme e tenuto a bada gli attacchi di Max Verstappen per quasi tutta la gara. Il pilota inglese ha così conquistato la sua prima vittoria in rosso e la prima vittoria di un pilota Ferrari nella Sprint Race.

Credits: Scuderia Ferrari

È stata una Sprint Race positiva anche per Charles Leclerc, quinto al traguardo. Il pilota monegasco è apparso essere in gestione gomma, così come il suo compagno di squadra. Nel finale poi, Charles Leclerc, ha dimostrato di avere un buon passo e ha tentato un attacco su George Russell che però è riuscito a mantenere la sua quarta posizione. Bisogna, però, ancora essere cauti quando si pensa alla gara lunga.

Dalla vittoria alla terza fila

Non si è concluso nel miglior dei modi il sabato della Ferrari. Dopo la buona prestazione nella Sprint, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso le qualifiche rispettivamente in quinta e sesta posizione. I due piloti Ferrari non sembrano aver trovato il tempo sul giro secco. Sin dal Q1 hanno mostrato di essere in difficoltà e di non riuscire a eguagliare i tempi dei loro avversari. L'entusiasmo della Pole Position di ieri e la vittoria di oggi sono stati spazzati via da una terza fila, non del tutto favorevole per la gara di domani. In queste qualifiche abbiamo visto una Ferrari decisamente ridimensionata rispetto alle qualifiche Sprint di ieri e alla gara corta. Dovrà dimostrare domani di aver lavorato bene in ottica gara, anche se la terza fila non è ideale, soprattutto in termini di gestione gomma.

Giulia Pea