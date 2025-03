F1 | GP Cina, Sprint Race: capolavoro Hamilton, prima vittoria in Ferrari

Dopo la prima pole, arriva anche la prima vittoria per Lewis Hamilton in Ferrari: il pilota britannico fa sua la Sprint del GP Cina aprendo il conto dei successi del Cavallino per il Mondiale di F1 2025 e firmando la prima vittoria sua e della Ferrari nel format Sprint. Sul traguardo, l'inglese ha preceduto Oscar Piastri (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull) dopo una gara che si è rivelata tiratissima, soprattutto nel gruppo di testa.

Hamilton, il trionfo dell’esperienza a Shanghai

Lewis Hamilton ha condotto impeccabilmente la gara del sabato, confermando la fiducia sempre più crescente con la SF-25. Il sette volte Campione del Mondo, bravo in partenza a chiudere subito la porta a Max, ha dovuto gestire verso metà gara il rientro dei suoi avversari dopo aver accusato un forte graining all’anteriore sinistra, ma la sua esperienza sulla gestione gomma gli ha consentito di tenere a debita distanza il suo acerrimo rivale.

Di conseguenza, Max Verstappen si è ritrovato a dover lottare con un Oscar Piastri che si è acceso nella parte finale della Sprint e che lo ha sorpassato al giro 15 nella staccata di curva 14. Una mossa che per l’australiano della McLaren gli è valsa la seconda posizione, mentre l’olandese della Red Bull si è dovuto accontentare del terzo posto e di un podio comunque prezioso vista la carente competitività della monoposto di Milton Keynes.

Antonelli di nuovo a punti, Norris disperso

Subito dietro la Mercedes di un George Russell capace di sorprendere Charles Leclerc al primo giro e di resistere nel finale alla pressione del monegasco della Ferrari che, dopo non esser riuscito a portare a termine l’attacco, si è dovuto accontentare del piazzamento in top 5. Primi punti dell’anno per Racing Bulls con un ottimo Yuki Tsunoda che chiude in sesta posizione davanti alla Mercedes di un Andrea Kimi Antonelli nuovamente consistente e pulito.

Lando Norris invece finisce ottavo dopo una prestazione scadente: decisivo l’errore in staccata di curva 5 dove, al primo giro, ha posizionato due ruote sull’erba finendo per perdere diverse posizioni. Il forcing finale del britannico è servito solo a passare Lance Stroll per l’ultimo posto della zona punti, mentre il canadese ha preceduto il compagno in casa Aston Martin Fernando Alonso che ha chiuso la top 10. Unico ritirato della gara Carlos Sainz per problemi tecnici alla sua Williams.

Credits: Formula 1 / X.com

Andrea Mattavelli