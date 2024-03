MotoGP | GP Portogallo, Sprint: Bagnaia, un errore che costa caro

E’ costato caro a Francesco Bagnaia l’errore fatto durante la Sprint del GP Portogallo di MotoGP. Il pilota Ducati è infatti incappato in un lungo in curva 1 che gli è costato la vittoria a favore dell’Aprilia di Maverick Vinales.

Un errore che costa caro

Francesco Bagnaia è stato autore di una Sprint del GP Portogallo pressoché perfetta, tranne un piccolo errore che alla fine gli è costato la prima vittoria stagionale nella gara breve. Il torinese è infatti andato largo in curva 1 perdendo il vantaggio accumulato nei confronti di Maverick Vinales, che alla fine ha conquistato il gradino più alto del podio. Una circostanza abbastanza strana per il Campione del Mondo in carica, tanto che inizialmente si pensava ci fosse un problema sulla sua Ducati.

In realtà Pecco si è giustificato ammettendo l’errore personale, non avendo valutato correttamente il carico di benzina in fase di frenata che alla fine lo ha mandato largo. Nonostante l’errore rimangono però degli aspetti positivi come il passo mostrato durante la Sprint, che fino a quel momento è stato semplicemente irraggiungibile per chiunque. Bagnaia ha infatti dominato la gara breve grazie non solo ad una grande partenza ma anche grazie al ritmo impresso, che se domani si rivelerà lo stesso lo posiziona come favorito assoluto per la vittoria finale.

Le dichiarazioni di Bagnaia

Al termine della Sprint del GP Portogallo, Francesco Bagnaia ha dichiarato:

“Purtroppo non ho fatto i conti con il fatto che la prima curva è molto particolare, essendo in discesa. Ho frenato sempre nello stesso modo nonostante la benzina stesse scendendo sempre più giù. Ho sentito il posteriore che si alzava e frenando allo stesso modo, ho commesso questo errore. Ma in ogni caso, bisogna essere positivi in vista di domani e cercare di fare un altro step”.

Bagnaia ha poi aggiunto:

“Sono due qualifiche di fila che provo a chiedere qualcosa alla moto che alla fine faccio fatica ad ottenere, perché sia in Qatar che qui forzando il davanti l’ho perso e sono due volte che parto in seconda fila quando avrei potuto fare la pole. Potevano essere 12 punti, quindi 6 in più, ed in un campionato da 39 gare può fare la differenza e questo mi fa arrabbiare. Sono contento però che finalmente in una Sprint sono riuscito a partire bene, attaccare ed essere davanti e gestire. Il feeling era molto buono, sento sempre di più questa esplosività che mi mancava”.

Sul feeling con la GP24 Bagnaia si dichiara ottimista in vista della gara di domani:

“Devo ammettere che con questa moto sento il posteriore più instabile di quello che vorrei, ma sappiamo già dove migliorare per fare lo step. Soprattutto domani correremo con la media, che è una gomma che mi piace di più. Sembra tutto abbastanza a posto, ma c’è da fare un altro step. Siamo migliorati comunque nel feeling per la gara, sono riuscito ad attaccare e questo è positivo”.

Julian D’Agata