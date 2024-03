MotoGP | GP Portogallo, Sprint: capolavoro Viñales! Márquez e Martín a podio

In Portogallo, è festa spagnola in MotoGP: a trionfare nella Sprint Race di Portimão è un sontuoso Maverick Viñales, che taglia il traguardo per primo davanti ai connazionali Marc Márquez e Jorge Martín. Quarto Francesco Bagnaia, che paga un errore in staccata mentre si trovava al comando; sesto Enea Bastianini.

Viñales da sogno, M. Márquez torna a podio

Un trionfo che arriva in maniera un po' inaspettata, ma totalmente meritata: Maverick Viñales vince e convince nella Sprint Race del GP del Portogallo, conquistando così la sua prima vittoria con Aprilia e interrompendo così il dominio Ducati nelle gare veloci. Lo spagnolo, scattato dalla seconda posizione, ha fin da subito mostrato di avere un ottimo passo, rimanendo col gruppo di testa senza difficoltà.

Come detto, sul podio troviamo anche i due connazionali Marc Márquez e Jorge Martín, che chiudono la Sprint Race rispettivamente in seconda e terza posizione. I due sono stati protagonisti nel corso degli ultimi due giri di un grande duello, che ha visto il portacolori del team Gresini avere la meglio su uno specialista delle Sprint come ‘Martinator’.

Quarta piazza per un Francesco Bagnaia, a lungo in testa prima di un lungo alla prima curva, che lo ha di fatto costretto a dire addio a ogni sogno di podio. Alle sue spalle troviamo la KTM di Jack Miller, quinto dopo essere stato in lotta per una posizione “virtuale” sul podio nelle primissime fasi di gara. Sesta posizione per Enea Bastianini, che ha accusato problemi all'abbassatore in partenza e non è riuscito a sfruttare al massimo la pole position, venendo subito “risucchiato” nel gruppo.

A seguire, al settimo posto si piazza un consistente Pedro Acosta, che precede l'altra Aprilia di Aleix Espargaró (ottavo) e la Yamaha di Fabio Quartararo. Chiude la top ten Raul Fernandez, decimo.

Bezzecchi in difficoltà, Honda nel baratro

Una Sprint Race complicata per Marco Bezzecchi, solamente undicesimo dopo essere scattato dalla sesta posizione e ancora in fase di adattamento a una GP23 non del tutto congeniale al suo stile di guida. Continua, invece, la (lenta) ripresa di Franco Morbidelli, sedicesimo al traguardo.

Ennesima Sprint Race da dimenticare per i piloti Honda. Il migliore è Joan Mir (HCR), solamente quattordicesimo; diciassettesimo Takaaki Nakagami (LCR), diciottesimo Luca Marini (HCR).

Infine, da segnalare anche le cadute di Alex Rins, Fabio Di Giannantonio, Brad Binder e Johann Zarco, tutti costretti al ritiro, ma senza nessuna conseguenza fisica.

MotoGP | I risultati della Sprint

Giorgia Guarnieri

