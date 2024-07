Il venerdì di MotoGP in Germania si chiude con un'ottima prestazione da parte di Aprilia, che nonostante abbia Aleix Espargaró out per infortunio, è riuscita a dominare le prime due sessioni del weekend sia con i piloti ufficiali che del team Trackhouse saldamente in top 10.

Venerdì stellare per Viñales, Espargaró out dopo le FP1

Una volta rotti gli indugi sulla pista tedesca, la giornata di lavoro si è da subito presentata difficoltosa per Aleix Espargaró, che a pochi minuti dall'inizio delle Prove Libere 1 ha preso la decisione di ritirarsi ufficialmente dal weekend di gara. Il pilota spagnolo infatti, è reduce da una caduta nella Sprint nel Gran Premio d'Olanda, che gli ha causato una frattura del quinto metacarpo della mano destra, da cui è ancora convalescente. Dopo aver comunque tentato di salire in moto per il turno di libere, il pilota numero #41 ha però dovuto arrendersi, visto che non riusciva ad avere il corretto grip sul manubrio.

Ottimo invece l'avvio del suo compagno di squadra Maverick Viñales, che al termine della mattinata è riuscito a piazzarsi in terza posizione, con un tempo di 1:20.878 a soli +0.294 dal pilota più veloce in pista, Jorge Martín. Il turno di Pre Qualifiche lo ha poi definitivamente consacrato: è stato infatti Viñales a far segnare il nuovo record della pista in 1:19.622, conquistando così la prima posizione della sessione e l'accesso diretto al secondo turno di qualifica del Sabato.

La moto di quest'anno è decisamente migliore rispetto all'anno scorso e qui abbiamo potuto ottenere un ottimo risultato, siamo riusciti a lavorare bene per la gara e per quanto riguarda il time attack è stato veramente un ottimo giro, uno dei migliori quest'anno. Cercherò di replicarlo domani. Il passo gara sembra buono, anche se non ero nelle condizioni migliori per poter settare un ritmo, ma è buono, 1:21 basso per la maggioranza della lunghezza della gara. Per la temperatura delle gomme è stato difficile da gestire, perché durante un giro la temperatura dell'anteriore si abbassa davvero velocemente ed è stato difficile, continuavo a controllare sul dashboard che la temperatura fosse ottimale. Quest'anno è veramente difficile in questo, di più dell'anno scorso. Arrivando qui in Germania le aspettative erano non molto alte, dati i risultati di Assen, ma la moto funziona molto bene. Oggi è stata la conferma che siamo diventati estremamente costanti nei risultati e che riusciamo sempre a rientrare in top 5.

Ottimo inizio anche per Oliveira , Raúl Fernández vicino al Q2

L'avvio del weekend al Sachsenring ha sottolineato la competitività di tutto il pacchetto Aprilia, compreso il team americano di Trackhouse Racing, che al termine del venerdì di prove libere può vantare un ottimo risultato. A sorprendere è la prestazione di Miguel Oliveira, che nel primo turno in pista ha concluso in quarta posizione, portando a casa un tempo sul giro di 1:21.106, a +0.228 dal suo compagno di marca Viñales. Il pilota portoghese ha mantenuto alta la prestazione anche nella seconda parte di giornata, dove grazie a una terza posizione è riuscito a guadagnarsi un posto direttamente per il Q2, con un tempo di 1:19.984.

Abbiamo fatto un piccolo step in avanti con la moto, da Assen a qui abbiamo analizzato un po' di dati per capire cosa mi mancasse per fare la differenza e faccio un po' più fatica ad usare la moto a destra e con ad usare il freno posteriore, però a sinistra va molto bene. Quindi devo solo continuare a lavorare e capire domani dove possiamo arrivare, oggi pomeriggio con la seconda soft mi sentivo molto a posto, però con le bandiere gialle non ho potuto migliorare ulteriormente.

Buono anche l'andamento del suo compagno di squadra Raúl Fernández, che ha concluso il primo turno di libere in decima posizione (1:21.410) e il turno di Practice in dodicesima posizione (1:20.344), a pochi centesimi dalla zona di accesso al secondo turno di qualifica.

Valentina Bossi

