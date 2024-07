MotoGP | GP Germania, FP1: Martin chiude al top davanti a Marquez

Vento e nuvole ad aprire il weekend del Sachsenring nella prima sessione di prove del GP di Germania, in un circuito in cui le curve a sinistra la fanno da padrone. Il più veloce è stato proprio Jorge Martin, imponendosi già dalla mattina di questo venerdì nuvoloso. Alle sue spalle i suoi connazionali Marc Marquez e Maverick Viñales.

Martin leader al Sachsenring, Marc Marquez lo insegue

Il Gran Premio di Germania è iniziato sotto il segno delle Ducati, con Jorge Martin al comando delle FP1 in 1:20.584, seguito dal King of the Ring Marc Marquez, che è stato protagonista di una caduta senza conseguenze. Tra le novità al Sachsenring, il ritorno di Remy Gardner, che sostituisce l'infortunato Alex Rins, reduce da un intervento chirurgico dopo l'incidente di Assen. Aleix Espargaro ha provato a correre nel tracciato tedesco nonostante un recente infortunio, ma ha dovuto interrompere la sua corsa dopo pochi giri, dichiarando concluso il suo fine settimana.

A metà sessione, un gruppo di piloti Ducati ha preso il comando, consolidando la propria posizione al vertice. Non solo Marc Marquez è caduto alla curva 1, ma anche Pedro Acosta è scivolato alla 13 verso la fine della sessione.

Non ha forzato invece Francesco Bagnaia, che ha ottenuto la nona posizione con un distacco di +0.713 secondi dal leader. Nella top 10 si sono inseriti anche Miguel Oliveira quinto a +0.522, Pedro Acosta (+0.567), Augusto Fernandez (+0.567), Enea Bastianini (+0.627), Alex Marquez (+0.674) e Raul Fernandez (+0.826).

MotoGP | GP Germania: i risultati delle FP1

Credits: MotoGP.com

Claudia Barchiesi