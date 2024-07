MotoGP | GP Germania, Practice: Viñales brucia tutti, Marquez out dal Q2

Nel venerdì pomeriggio del GP di Germania i riflettori sono tutti puntati sulle Practice della MotoGP. Alla fine, a spuntarla tra le curve del Sachsenring è un ottimo Maverick Viñales (Aprilia), che chiude al comando la sessione di Prove Ufficiali che definisce l'accesso diretto al Q2 di domani. Alle sue spalle troviamo Jorge Martin e, a sorpresa, un'altra Aprilia, quella di Miguel Oliveira. Promossi in Q2 anche i due ducatisti ufficiali Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, rispettivamente quinto e sesto. Bene anche Franco Morbidelli (settimo) e Fabio Di Giannantonio (nono). Clamorosamente fuori dal Q2 Marc Marquez, protagonista di un brutto highside.

Viñales comanda il venerdì, Bagnaia insegue

Il venerdì del GP di Germania si chiude con una sessione di Prove Ufficiali in cui succede di tutto. Come detto, a chiudere al comando è l'Aprilia di Maverick Viñales, che firma il tempo di 1:19.622, confermandosi al vertice dopo il buon terzo crono delle FP1 mattutine. Alle sue spalle troviamo un altrettanto pimpante Jorge Martin, secondo in 1:19.962, a poco di più di tre decimi dal leader. Chiude il “podio” delle Practice la sorpresa Miguel Oliveira, bravo a piazzare la sua Aprilia del team Trackhouse in terza posizione grazie al tempo di 1:19.984.

A seguire, quarta piazza per Alex Marquez in 1:20.029, prima Ducati GP23 in classifica nel venerdì del Sachsenring. Chiude la top5 Francesco Bagnaia in 1:20.061, tempo che gli permette di accedere direttamente al Q2 di domani. A soli 24 millesimi da Pecco troviamo il compagno di box Enea Bastianini, sesto, caduto nel finale. Settima posizione per un consistente Franco Morbidelli, che precede la KTM di Pedro Acosta (ottavo) e l'altra Ducati GP23 di Fabio Di Giannantonio (nono), anche quest'ultimo autore di una caduta in curva 1 che ha portato all'esposizione della bandiera rossa a poco più di 37 minuti dalla fine [la sua moto è volata sopra l'air fence, costringendo gli addetti ai lavori ad intervenire per rimuoverla in sicurezza, ndr]. L'alfiere del team VR46, portato al Centro Medico per accertamenti, è stato dichiarato FIT, seppur molto dolorante per la botta presa. Infine, a chiudere la top10 troviamo un'altra KTM, quella di Brad Binder, decimo in 1:20.284.

Marquez fuori dal Q2, ma che botta!

Come detto, la vera sorpresa è rappresentata da Marc Marquez, fuori dal Q2 (tredicesimo) e autore di un brutto highside in curva 11 nelle fasi iniziali della sessione. Lo spagnolo è stato portato al Centro Medico per gli accertamenti di routine in situazioni di questo tipo: escluse fratture, Marquez è stato dichiarato FIT per le prossime sessioni, ma è comunque apparso zoppicante.

Tornando alla classifica dei tempi, nulla da fare neanche per Fabio Quartararo, solamente quattordicesimo in 1:20.407. Male anche le Honda: Johann Zarco (LCR) è il migliore del lotto in sedicesima posizione, precedendo l'ufficiale Luca Marini e il compagno Takaaki Nakagami, rispettivamente diciassettesimo e diciottesimo.

Infine, da segnalare anche la caduta senza conseguenze di Marco Bezzecchi, anche lui a terra in curva 11 [pochi istanti prima di Marquez, ndr], che chiude la sessione in diciannovesima posizione in 1:20.901, lontanissimo dal vertice.

MotoGP | I risultati delle Prove Ufficiali

MotoGP, i risultati delle Practice | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Giorgia Guarnieri

