FIA F3 | Melbourne, qualifiche: 1-2 tricolore, Fornaroli soffia la pole a Minì

La qualifica australiana della FIA Formula 3 regala una doppietta italiana con Leonardo Fornaroli a precedere Gabriele Minì per soli 19 millesimi. I nostri due portacolori si sono dimostrati superiori alla concorrenza, distanziando di 3 decimi netti il primo inseguitore, Dino Beganovic.

Gioia tutta italiana, nella qualifica F3 Fornaroli precede Minì

È un grande inizio di weekend per l’Italia che vede i suoi due rappresentanti in prima e seconda posizione nella qualifica F3 disputata nella piena nottata europea. Proprio nel finale Leonardo Fornaroli ha scalzato Gabriele Minì dalla leadership bissando il risultato ottenuto lo scorso anno in quel di Silverstone.

Il pilota Trident ha segnato il miglior tempo in 1:33.044, solo 19 millesimi più veloce di Minì. Più staccato il terzo classificato, Dino Beganovic, riuscito proprio nel finale di sessione a evitare una partenza dalle retrovie dopo una sessione travagliata. La sorpresa del turno è Nikita Bedrin, quarto al miglior risultato nella categoria capace di precedere anche il vincitore della prima Feature Race dell’anno, Luke Browning, che oggi non è riuscito ad andare oltre al quinto posto.

Scintille già dalle libere di Formula 3

Nella sessione di prove libere abbiamo assistito a un brutto confronto tra Alexander Dunne e Nikola Tsolov con il bulgaro che, appena dopo aver subito un impeding da parte dell’avversario, ha bruscamente chiuso la traiettoria appena affiancato il pilota MP Motorsport, entrando in collisione. L’alfiere ART Grand Prix è stato successivamente penalizzato di 3 posizioni sulla griglia di partenza mentre il britannico ha ricevuto una reprimenda.

Lo stesso Tsolov ha portato a termine un ottimo turno di qualifica chiudendo sesto che diventerà quinti nona casella di partenza. Settimo il primo rookie, Arvid Lindblad, trionfatore in gara-1 a Sakhir, davanti a Oliver Goethe, ancora sottotono rispetto alle aspettative, Christian Mansell e Martinius Stenshorne, secondo debuttante.

Pesante l’errore del francese della Trident Sami Meguetounif che nel finale di sessione, poco prima di concludere un giro che poteva valergli la pole position ha perso la propria monoposto e terminano la sua sessione rovinosamente contro le protezioni dell’ultima curva.

Appuntamento a domani, ore 11:15 locali (01:15 italiane) per il via della seconda gara sprint dell’anno in attesa del main event di domenica che vedrà il duo italiano partire al palo. Domani si invertono le prime dodici posizioni della qualifica di oggi, con Mari Boya e Laurens Van Hoepen a scattare dalla prima fila.

Samuele Fassino