FIA F2 | Imola, qualifiche: pole per Bortoleto, Antonelli beffato dai track limits

Pole position per Gabriel Bortoleto al termine delle qualifiche di FIA F2 ad Imola, quarto round stagionale a distanza di quasi due mesi dall'ultimo appuntamento di Melbourne. Il pilota brasiliano si è dimostrato subito molto veloce fin dalle fasi iniziali, risultando il più veloce già dopo la prima metà della sessione. Doccia fredda per entrambi i piloti Prema, con Oliver Bearman scivolato dal secondo al sedicesimo posto ed Andrea Kimi Antonelli dal quarto al diciottesimo per track limits.

Seconda pole stagionale per Bortoleto

Grazie al risultato ottenuto oggi Bortoleto ha conquistato la sua seconda pole position nella serie dopo quella al debutto in Bahrain. In quella occasione però la partenza dal palo era arrivata in seguito alla squalifica di Kush Maini, mentre questa di Imola è stata ottenuta sul campo dopo aver dimostrato di essere subito competitivo.

Il momento cruciale è arrivato però a poco più di un minuto dalla fine, quando il brasiliano si è portato in cima alla classifica dei tempi, scansando così Bearman dalla prima posizione in cui si trovava fino a quel momento.

Bearman e Antonelli penalizzati

Sembrava una giornata positiva per i colori Prema fino alla fine del turno di qualifiche, con Bearman secondo (seppur deluso per la mancata pole) ed Antonelli quarto. La comunicazione dei tempi cancellati per track limits ha poi rovinato i festeggiamenti con entrambi i piloti che si sono così ritrovati nelle retrovie.

A beneficiare delle penalizzazioni è stato Isack Hadjar, passato dalla terza alla seconda posizione. Seconda fila invece per Joshua Dürksen ed il leader della classifica piloti Zane Maloney.

Quinto Roman Staněk, davanti ad Enzo Fittipaldi e Dennis Hauger. Ottavo Pepe Martí, nonostante un'uscita di pista nei primissimi minuti del turno. Grazie alle retrocessioni di Bearman ed Antonelli domani nella Sprint Race scatteranno dalla prima fila Richard Verschoor e Franco Colapinto, rispettivamente nono e decimo oggi. Anche il pilota argentino ha commesso un errore che lo ha fatto finire nella ghiaia, riuscendo però a ripartire.

Delusione anche per il team ART Grand Prix, con Zak O'Sullivan quattordicesimo e Victor Martins addirittura diciannovesimo. Domani e dopodomani le gare; vedremo se Antonelli riuscirà a recupeare dal fondo dello schieramento.

Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: