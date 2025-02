MotoGP | Sepang Test, Day 1. Bagnaia: “Con la GP25 mi sento bene ma fatico in frenata”

La prima giornata dei test ufficiali MotoGP 2025 a Sepang ha regalato già grandi sorprese tra chi sta in vetta e chi, invece, deve subito dare forfait dalla 3 giorni in Malesia per infortunio. Nel mezzo ci sta un Francesco Bagnaia che ha chiuso un Day 1 poco movimentato con il 17° tempo in 1:58.947 (+1.492 dal leader di giornata Fabio Quartararo) e 45 giri messi a referto con la GP25.

Bagnaia non guarda i tempi: “Abbiamo risparmiato gomme per i prossimi giorni”

Già da questi dati si capisce che il lavoro fatto da Francesco Bagnaia oggi non sia stato sul cronometro (dato che lascia sempre il tempo che trova nei test) ma bensì sulla comprensione e sul trovare i riferimenti con la nuova moto. E infatti a fine giornata il pilota Ducati ha confermato di non aver voluto provare il time attack a differenza degli altri colleghi:

Oggi è sbagliato guardare i tempi, anche se ho visto tanti piloti provare già il time attack perché la pista era in condizioni molto buone. Purtroppo non abbiamo tante gomme per fare tutti i giri che vogliamo e per questo oggi mi sono fermato a 45 giri, così da averne di più per i prossimi giorni che saranno più importanti. Era importante fare un lavoro di scrematura di tutto il pacchetto e credo che oggi abbiamo fatto un bel lavoro. Importante anche che Marc abbia fatto diversi giri con la GP24, questo ci da molti più dati di analizzare.

E sui primi confronti tra la nuova moto e quella dell’anno scorso, Pecco ha ammesso di essersi trovato bene con la Desmosedici di quest’anno nonostante una criticità importante rispetto alla vecchia Ducati:

Al momento mi sento abbastanza bene con la GP25, sembra abbia una bella erogazione e che la moto sia molto morbida, però in frenata non è al pari con la GP24 che era il suo punto forte, su questo stiamo lavorano e cercheremo di migliorare per la fine dei test. Le nuove componenti? Il motore sembra funzionare molto bene ed è qualcosa di molto positivo, purtroppo la frenata della GP24 era estremamente positiva mentre su questa moto si fa un po’ più di fatica.

Credits: Pecco Bagnaia / X.com

Pecco su Martin: “Mi dispiace molto, la seconda caduta è stata spaventosa”

Nonostante il feedback non sia stato dei migliori, Bagnaia è fiducioso di riuscire a migliorare il pacchetto nei prossimi giorni sfruttando soprattutto il lavoro coordinato con il nuovo compagno Marc Marquez (che oggi si è detto soddisfatto della nuova moto):

Avere lo stesso feeling con Marquez è una fortuna, aiuta tanto e oggi abbiamo fatto un bel lavoro. Poi c’è Di Giannantonio con la GP25 e secondo me anche lui ha fatto un buon lavoro. Stasera analizzeremo tutti i dati e cercheremo di trovare la soluzione migliore per domattina. Penso che io e Marc domani proveremo il nuovo telaio, è già stato provato a Barcellona e Misano lo scorso anno ed ha sempre funzionato bene. Vediamo come andrà perché troppi giri non se ne possono fare, però proveremo comunque a fare un passo in avanti.

Infine, non è potuto mancare un suo commento sulla funesta giornata del suo rivale Jorge Martin, con il pilota dell’Aprilia protagonista di una brutto highside in curva 2 che gli ha rimediato una doppia frattura e che lo costringerà a rientrare in Europa per sottoporsi all’intervento:

Mi dispiace molto per Jorge, ha fatto un inizio di test molto rocambolesco. Ha avuto due cadute e nella seconda ha dato un botto spaventoso. Purtroppo oggi è stata una giornata un po’ così perché dovendo usare per forza le gomme dure si poteva incappare in questo tipo di cadute. E’ stata una sfortuna, iniziare così non è la miglior cosa. L’unica cosa da dire è buona fortuna e sperare di rivederlo per i test o che comunque sia pronto per la prima gara.

Andrea Mattavelli