MotoGP | GP Malesia, Sprint: monologo Bagnaia davanti ai Gresini

Motegi, sei tu? Francesco Bagnaia vince in grande stile la Sprint del Gran Premio di Malesia MotoGP, confermando così la pole position della mattinata. Il piemontese sembra tornato in Giappone, quando ha completato un weekend perfetto. Sul podio con lui le due Ducati di Gresini Racing con Álex Márquez e Fermín Aldeguer.

Bagnaia vince, Márquez consolida il 2° posto

Sembra tornato quello del 2024 o, più recentemente, quello del Giappone. Francesco Bagnaia lo aveva detto ad inizio weekend che avrebbe potuto regalargli qualche soddisfazione. Certo, pensare ad un dominio di questo tipo dopo gli scuotimenti di Phillip Island sembrava quantomeno utopistico. Invece, continua il mistero Desmosedici GP25: a Sepang nessuno è andato nemmeno vicino al torinese, che si è preso un'altra Sprint dopo quella di Motegi.

Secondo posto sia in gara che nel mondiale per Álex Márquez: il pilota Gresini Racing avrebbe dovuto avere un margine di oltre 100 punti per guadagnarsi il titolo di vice-campione. Missione compiuta senza troppi problemi per il catalano, ostacolato nella battaglia iniziale con Acosta, che non gli ha permesso di provare ad impensierire Bagnaia per la vittoria. Festeggia anche Fermín Aldeguer: il secondo pilota gestito dalla squadra di Nadia Padovani si è preso il podio con un bel sorpasso sul conterraneo Pedro Acosta (4°), ancora in difficoltà con la gestione della gomma posteriore. A Sprint appena conclusa, Aldeguer è stato investigato per una possibile infrazione della pressione delle gomme che, a quanto pare, non ha ancora portato ad una decisione. Il rookie di Murcia si prende anche il titolo di rookie dell'anno aritmeticamente, una giornata incredibile per la formazione emiliana.

Bezzecchi e Bastianini rimontano fino ai punti

Dietro il quartetto di testa è successo veramente di tutto: a spuntarla è stato Franco Morbidelli, capace di prendersi la 5ª posizione nonostante la partenza dalla prima fila dello schieramento. Sesta piazza per la Yamaha di un sempre presente Fabio Quartararo, capace di mettersi alle spalle un arrembante Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia ha rimontato dalla 14ª posizione arrivata dopo una qualifica molto complicata. Punti buoni in ottica campionato, ma Bez ha perso il terzo posto da Bagnaia per un solo punto. Rivede i punti anche Johann Zarco, in una giornata dove Honda ha visto le cadute sia di Joan Mir che di Luca Marini. Punti anche per Enea Bastianini, capace di riprendersi ben 10 posizioni rispetto alla griglia di partenza. Fabio Di Giannantonio, invece, è 10° e fuori dai punti.

MotoGP | GP Malesia: i risultati della Sprint

Valentino Aggio

Leggi anche: Moto2 | GP Malesia, Qualifiche: Holgado beffa Baltus per la pole, 16° Moreira