Moto2 | GP Malesia, Qualifiche: Holgado beffa Baltus per la pole, 16° Moreira

In Malesia la pole position per la Moto2 è tutta affare di Daniel Holgado, che sbaraglia la concorrenza e si prende la prima posizione. Con lui dalla prima fila partiranno Barry Baltus e Jake Dixon , che invece si sono ritrovati in seconda e in terza posizione.

Imprendibile Holgado, 7° posto per Gonzalez

In un turno di Qualifica che ha dato dello spettacolo al pubblico malese accorso a Sepang, chi si prende la partenza dalla miglior posizione della griglia è Daniel Holgado. Il pilota spagnolo ha girato con un tempo di 2:02.858, staccando il resto del gruppo e prendendosi la prima posizione. Al suo fianco in prima fila per la gara della domenica ci sarà poi Barry Baltus, che ha sfiorato la pole position, ma che all’ultimo si è dovuto accontentare del secondo posto. Il numero #7 ha infatti segnato un tempo in 2:03.420, che lo ha piazzato poco distante dalla pole. A chiudere la prima fila della griglia ci pensa Jake Dixon, che al termine del turno di Q2 si è ritrovato in terza piazza. La quarta piazzola di partenza è invece occupata da un ottimo Albert Arenas, che girando in 2:03.483 ha potuto tenere dietro di sé Daniel Munoz, che invece ha chiuso con il quinto posto. Ad chiudere la seconda fila della griglia arriva David Alonso, che con il suo sesto posto e il miglior giro in 2:03.586 ha superato così Manuel Gonzalez e Aron Canet in griglia, che invece chiudono rispettivamente in settima e ottava posizione.

Top 10 per XXXX, disastro per Moreira

La Qualifica del Gran Premio della Malesia ha regalato delle soddisfazioni anche a Tony Arbolino, che ha chiuso il turno in nona posizione. Piazzamento appena dentro alla Top 10 quello di Alex Escrig, possibile grazie al giro fatto siglare in 2:03.851. Dietro di lui domenica si schiererà poi Joe Roberts, che al termine della seconda sessione di Qualifica si è trovato ad occupare l’undicesima posizione, seguito a ruota da Izan Guevara, che invece partirà dalla dodicesima posizione. Dei piloti che sono riusciti ad accedere al Q2 direttamente, o che vi ci sono arrivati dal Q1, il tredicesimo posto va a Collin Veijer, con Jorge Navarro in quattordicesima posizione. Il quindicesimo posto è invece occupato da Filip Salac, che si porta alle sue spalle Diogo Moreira, sedicesimo al traguardo in una Qualifica disastrosa. Gli ultimi due piloti in Q2 sono infine Adrian Huertas e Ivan Ortolá, che si prendono infatti la diciassettesima e la diciottesima piazzola sulla griglia, in un turno di Qualifica non particolarmente brillante. Non ha passato il taglio per un soffio Ayumu Sasaki, che domenica dovrà partirà dalla diciannovesima posizione, accompagnato da Alonso Lopez e Celestino Vietti in ventesima e ventunesima piazza.

Moto2 | GP Malesia: i risultati delle Qualifiche

