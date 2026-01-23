F1 | Ferrari SF-26, Vasseur: "Dobbiamo ripartire da zero"

Oggi, venerdì 23 gennaio 2026, la Scuderia Ferrari si è ufficialmente affacciata alla nuova della F1. La SF-26, il nome della nuova vettura di casa Maranello, è scesa in pista per i primi km. Nello specifico uno shakedown di quindici chilometri che hanno visto susseguirsi Lewis Hamilton e Charles Leclerc alla guida della nuova monoposto. I piloti hanno potuto effettuare solo due giri a testa sul circuito di casa di Fiorano per testare il funzionamento della vettura. Troppo poco per esprimersi in modo esaustivo; sono state quindi le parole del team principal, Fred Vasseur, quelle su cui concentrarsi veramente.

Nuove regole, nuovo approccio

In un video rilasciato sul sito ufficiale della Ferrari, Vasseur, ha parlato del grosso cambio regolamentare e di come la Ferrari ha approcciato questo nuovo inizio. Fred ha soprattutto messo un focus sul fatto che è stato necessario ripartire da un foglio bianco.

Il 2026 sarà sicuramente una stagione emozionante. Probabilmente questo è il più grande cambiamento regolamentare degli ultimi venticinque anni. Abbiamo cambiato il telaio, il motore, la batteria, le gomme, il regolamento sportivo. Questo significa che l’approccio sarà differente. Dobbiamo ripartire da zero su ogni singolo aspetto e l’inizio di una stagione è sempre emozionante, ma penso che quest’anno lo sarà particolarmente.

Nel corso dello stesso intervento, il team principal ha poi ampliato il discorso soffermandosi sul lavoro svolto a Maranello negli ultimi mesi e sull’approccio necessario per affrontare una stagione che si preannuncia estremamente complessa e imprevedibile.

Vasseur ha sottolineato come il progetto 2026 sia nato con largo anticipo e come i nuovi regolamenti abbiano aperto scenari tecnici molto diversi tra i team.

Abbiamo messo molto impegno, tempo ed energia sul progetto del 2026. Abbiamo iniziato un anno fa. Ma quello che è stimolante nei nuovi regolamenti è che tutti quanti, probabilmente, avranno preso direzioni differenti, percorsi differenti. Dovremo essere di mentalità molto aperta all’inizio della stagione per poter reagire ad ogni tipo di circostanza. Sarà fondamentale avere stabilità organizzativa; così come avere un gruppo affiatato e pronto a lavorare insieme sull’obiettivo comune. Sarà questa la chiave della stagione.

Un contesto, quello delineato dal manager francese, che rende centrale non solo l’aspetto tecnico, ma anche quello umano e organizzativo. In una fase in cui l’equilibrio dei valori in campo è ancora tutto da scoprire, la Ferrari punta sulla continuità interna e sulla compattezza del gruppo di lavoro.

Il messaggio ai tifosi

Vasseur ha infine voluto dedicare un pensiero ai tifosi, ribadendo quanto il loro sostegno rappresenti un elemento imprescindibile per la Scuderia, soprattutto in un momento di ripartenza così profonda. Un messaggio semplice ma sentito a sottolineare il legame con l’ambiente Ferrari.

Il messaggio per i tifosi è un “Grazie mille per il vostro supporto” (pronunciato in italiano dal team principal). Come team abbiamo bisogno del supporto dei tifosi, dai piloti e dagli ingegneri. Per me è davvero importante, anzi cruciale, avere il supporto dei tifosi in ogni singola circostanza. In passato hanno dimostrato di essere sostegno per la Scuderia.

Ora potrà solo più parlare la pista, che vedrà le vetture impegnate nei test ufficiali F1 a Barcellona della prossima settimana.

Simone Cigna