Moto3 | GP Austria, Gara: Piqueras torna a vincere, Rueda limita i danni

A trionfare in Moto3 in Austria è stato Ángel Piqueras, che ha conquistato la vittoria davanti al suo compagno di squadra Ryusei Yamanaka. David Muñoz, dopo una qualifica difficile, chiude in terza posizione. Medaglia di legno per Maximo Quiles.

Ángel Piqueras torna a vincere

Al Red Bull Ring la Moto3 ha rotto gli schemi: niente solita gara di gruppo, ma una lotta ristretta a quattro piloti per la vittoria, almeno nella prima metà di gara. Dopo pochi giri, Maximo Quiles ha preso la testa della corsa, portando con sé Ryusei Yamanaka, Ángel Piqueras e Valentin Perrone e imponendo un ritmo insostenibile per gli altri piloti. Un errore a pochi giri dalla fine però ha permesso a Taiyo Furusato e a David Muñoz di rientrare nella lotta per il podio. Ad avere la meglio è stato Ángel Piqueras che è tornato a vincere e ha così recuperato punti importanti per il suo mondiale. Secondo alle sue spalle, il suo compagno di squadra Ryusei Yamanaka. Ha completato il podio con una rimonta degna di nota, David Muñoz che conquista così il suo terzo podio di fila. Solo quarto Maximo Quiles. Un contatto con David Muñoz nel corso del penultimo giro ha fatto perdere posizioni allo spagnolo che si è dovuto accontentare della medaglia di legno. Quiles era uno dei favoriti del weekend, ma qualche errore di troppo in staccata non gli ha permesso di prendere la leadership in solitaria. Comunque un'altra gara solida del rookie Aspar, che ha così sorpassato Avaro Carpe nella classifica mondiale.

Rueda limita i danni

Gara anonima per il leader del mondiale, Josè Antonio Rueda. Grazie alla lotta degli ultimi giri, però, lo spagnolo è riuscito a ricongiungersi con il gruppo di testa, strappando una buona quinta posizione. Ha limitato così i danni, in un weekend in cui non è mai stato competitivo. Sesta posizione per Taiyo Furusato, solo settimo Valentin Perrone. Ottavo Adriàn Fernández, seguito da Guido Pini e Alvaro Carpe che ha chiuso la Top 10. Tredicesimo Dennis Foggia, retrocesso per non aver scontato il long la penalty. Fuori dalla zona punti Nicola Carraro che ha dovuto scontare un long lap penalty per track limits e ha chiuso in diciannovesima posizione. Ventesima posizione per Riccardo Rossi, ventiquattresima per Stefano Nepa.

Moto3 | GP Austria: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea