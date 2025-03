MotoGP | GP Americhe: Martín pronto a tornare in Qatar

Nel primo giorno di azione in pista per la MotoGP nel Gran Premio delle Americhe, torna nel box Aprilia il campione del mondo in carica Jorge Martín, ancora in veste non ufficiale, ma pronto a tornare a correre.

Prima apparizione in circuito per Martín dopo l'infortunio

Jorge Martín è tornato di persona all'interno del box Aprilia, sebbene ancora come “osservatore”, per la prima volta dopo l'incidente in allenamento che lo ha costretto a saltare le prime tre gare della stagione 2025. L'infortunio si è infatti sommato a quello avvenuto nel corso dei test prestagionali di Sepang, che già gli aveva impedito di continuare a testare la sua nuova Aprilia RS-GP 25 e di arrivare quindi preparato alla prima gara. È stato quindi un inizio di stagione più che mai lontano da quello che il campione del mondo avrebbe voluto, così come ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport MotoGP nel corso della sessione di Practice.

Sono molto felice di essere qua, la verità è che essere qua vuol dire che siamo un passo più vicini al ritorno e questo è fantastico. Non è stato facile, è stato un incubo ma finalmente siamo qua e sono felice, non vedo l’ora di tornare.

Questo infortunio è stato, a detta di Jorge Martín, il più importante e drammatico di tutta la sua carriera motociclistica, sia per l'impatto psicologico che per le conseguenze fisiche. Nonostante si sia verificato in allenamento e non in pista, come è stato nel caso della caduta di Portimão nel 2021, il susseguirsi di due incidenti è stato particolarmente difficile da affrontare per lo spagnolo.

Anche se questo è stato un incidente in allenamento è stata la caduta più brutta della mia vita, più di Portimao, e la lesione più difficile, perché altre ossa tipo il radio guariscono più in fretta, mentre lo scafoide richiede molto più tempo. L’importante è andare avanti e speriamo di tornare presto.

Il pilota spagnolo si è inoltre aperto sui suoi canali social riguardo il percorso di guarigione, visto che l'incidente ha comportato la rottura di ben dieci ossa in tutto il corpo e queste fratture si sono sommate a quelle preesistenti già dalla Malesia. Nonostante questo, il percorso di guarigione sembrerebbe essere quasi terminato e che Martín possa tornare in pista già in Qatar, in caso riuscisse a superare con successo la visita medica.

Mi sono rotto dieci ossa, non due o tre, e questo dà un’idea di come è stata la caduta. Però dopo un mese riuscire ad essere qua ad Austin e riuscire a camminare penso mi renda già molto fortunato. È molto presto per tornare sulla moto, tutto sta guarendo bene e non voglio rischiare. Dobbiamo aspettare la visita medica però mi sembra che l’osso stia guarendo abbastanza bene e in questa gara abbiamo voluto stare tranquilli, non era neanche nei piani di correre qui, ma in Qatar si e vediamo se una volta che torno a girare riesco a concludere il weekend.

L'importanza dei riscontri di Marco Bezzecchi durante l'assenza

Nel periodo in cui Martín è stato lontano dalla pista è toccato - e tocca anche nel weekend di Austin - a Marco Bezzecchi fare le veci dell'unico pilota Aprilia ufficiale presente in pista, sebbene affiancato da un dolorante Lorenzo Savadori. La comunicazione all'interno del team è stata quindi costante, con il pilota spagnolo che ha usufruito dei dati raccolti sia dal compagno di squadra che dal duo composto da Ai Ogura e Raúl Fernández, che in sella all'Aprilia del team Trackhouse contribuiscono allo sviluppo.

Sono sempre stato in contatto sia con Massimo [Rivola] che con Marco Bezzecchi, abbiamo parlato alcune volte e penso che lui sia il miglior pilota per avere un riferimento sull’Aprilia perché anche lui era un pilota Ducati e lì avevamo un setup molto simile. Penso che questa possa essere una buona base da cui partire e poi vediamo dove andiamo, però sicuramente il potenziale c’è, con anche Ogura, e ora manca solo che arrivo io e inizio a lavorare.

In vista di un possibile ritorno in sella già a partire dal prossimo appuntamento, che sarà tra due settimane, Jorge Martín ha avuto occasione di seguire in veste di spettatore le prime gare della stagione 2025, confessando di non vedere l'ora di tornare a gareggiare e di battagliare con i piloti sulla griglia.

Durante le scorse gare ho seguito molto l’Aprilia ma sinceramente è vero che Marqeuz è molto molto in forma, speriamo che anche Pecco entri presto in questa battaglia. Io guardo quello che serve a me, ho seguito molto Bezzecchi e Ogura ed è stato un bell’inizio, un po’ strano soprattutto perché non ero presente.

Valentina Bossi

