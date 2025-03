MotoGP | GP Americhe, FP1: Morbidelli svetta sotto il diluvio

In un COTA quasi allagato, il GP delle Americhe della MotoGP inizia nel segno di Franco Morbidelli, che firma il miglior tempo della prima sessione di Prove Libere. L'italo-brasiliano ha chiuso il turno davanti a Jack Miller, apparso particolarmente a suo agio sul bagnato, e Marc Marquez, protagonista di un brutto highside fortunatamente senza conseguenze. Più arretrato Francesco Bagnaia, solamente sesto.

Morbidelli vola sulle acque, Marquez cade ma si rialza

Nella mattinata texana, ad avere la meglio sulla concorrenza è un ottimo Franco Morbidelli, che sotto il diluvio di Austin chiude al comando il primo turno di Prove Libere con il crono di 2:12.531. L'italo-brasiliano, apparso particolarmente in forma, precede di soli 83 millesimi uno “specialista” della pioggia, Jack Miller, secondo in 2:12.614. Molto vicino, a poco più di un decimo e mezzo dal leader, anche Marc Marquez, “padrone” di casa al COTA, che ha chiuso in terza posizione nonostante il brutto highside (senza conseguenze) in curva 2 a poco più di un quarto d'ora dall'inizio del turno. Segue, anch'egli a distanza molto ravvicinata, Johann Zarco, quarto in 2:12.838.

Alle loro spalle troviamo la KTM di Pedro Acosta, quinto, che firma il tempo di 2:13.275 e precede di soli 15 millesimi Francesco Bagnaia, che, complice anche la pioggia a lui poco amica, ha chiuso in sesta posizione (2:13.290). Settima posizione per un'altra Ducati, quella di Alex Marquez (2:13.314), ottava per la KTM di Maverick Vinales (2:13.483). Chiudono la top ten Brad Binder e Augusto Fernandez [che sostituisce l'infortunato Oliveira, ndr], rispettivamente nono e decimo in 2:13.638 e 2:14.148.

Male Yamaha e Aprilia, ma quante cadute!

Appena fuori dalla top10 troviamo le due Honda ufficiali, con Joan Mir, undicesimo in 1:14.257, che precede di pochissimo (venti millesimi per la precisione) il compagno di squadra Luca Marini, dodicesimo in 1:14.277.

A seguire troviamo il rookie Fermin Aldeguer, che piazza la sua Ducati in tredicesima posizione (1:14.528) davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, solamente quattordicesimo in 1:14.531. Alle sue spalle c'è Enea Bastianini, quindicesimo in 2:14.739, che precede il connazionale Fabio Di Giannantonio, sedicesimo in 2:14.922.

Come detto, il primo turno di prove del venerdì in generale non ha di certo sorriso alle Aprilia, in particolare a Marco Bezzecchi: per il riminese la sessione è iniziata all'insegna dei problemi tecnici (legati alla temperatura) sulla sua RS-GP, che lo hanno costretto a rientrare al box più volte per risolverli; a seguire, è arrivata poi anche una brutta caduta (highside in curva 5), che non gli ha permesso di migliorare ulteriormente il suo crono di 2:15.682, che lo relega in diciannovesima posizione. Non va meglio a Lorenzo Savadori, solamente ventesimo e ancora dolorante dopo l'infortunio subito in Argentina, e al rookie Ai Ogura, ventunesimo.

MotoGP | I risultati delle FP1

La classifica finale e i tempi della prima sessione di prove libere di MotoGP | Credits: MotoTiming Live

Giorgia Guarnieri

