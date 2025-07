MotoGP | Brno 2020: la prima volta di Binder e di KTM nella Classe Regina

Per l'ultima gara prima della pausa estiva la MotoGP torna dopo quattro anni di pausa sulla pista di Brno, circuito storico e rimpianto dagli appassionati, che nel 2020 ha visto trionfare Brad Binder in sella alla sua KTM.

La prima vittoria per KTM e Binder in MotoGP

L'ultima volta che si è corso sul circuito di Brno è stato nel 2020, prima che la pista venisse estromessa dal calendario di MotoGP e che venisse completamente riasfaltata, per poter tornare ufficialmente nel 2025. In quell'ultima apparizione nel calendario, la pista della Repubblica Ceca è stata teatro di un weekend particolare, dato che le condizioni dell'asfalto hanno messo in difficoltà molti dei piloti allora considerati “favoriti”. Valentino Rossi ha infatti chiuso in quinta posizione e l'allora leader della classifica mondiale Fabio Quartararo in settima, con Marc Márquez out a causa dell'infortunio e Andrea Dovizioso in undicesima piazza.

Una situazione così atipica ha quindi favorito in ultima istanza Brad Binder, che all'epoca era tra le nuove leve appena approdate sulla griglia di MotoGP. Il sudafricano era infatti alla sua terza gara nella massima classe e fresco di firma con il team Factory di KTM. Dopo un turno di Qualifica che ha visto Johann Zarco prendersi la pole position e il numero #33 “solamente” la settima piazza, è stata una storia decisamente diversa per quanto riguarda la gara della domenica. Dopo un'ottima partenza e approfittando della mancanza di feeling da parte di molti altri piloti, infatti, Binder è riuscito a portarsi in testa alla corsa e a conquistare la vittoria. Risultato molto speciale sia per il pilota stesso che per il team KTM: in quell'occasione infatti entrambe le parti hanno portato a casa la loro prima vittoria in MotoGP. Il marchio austriaco, infatti, approdato nella Classe Regina nel 2017 ha raccolto il suo primo successo proprio in occasione del Gran Premio di Repubblica Ceca 2020, in concomitanza con la prima vittoria di Binder stesso.

Credits: Brad Binder su Instagram

Stagione da debuttante in un anno particolare

La vittoria sul tracciato cieco è arrivata per Brad Binder a sole tre gare dall'inizio della sua carriera in MotoGP, in un anno da rookie che si prospettava molto promettente per il giovane sudafricano. Dopo alcune stagioni in Moto2 ricche di risultati e di buoni piazzamenti in classifica mondiale, infatti, il numero #33 aveva tutte le carte in regola per poter portare a casa un'ottima prima annata nella massima classe. Le cose non sono andate del tutto a suo favore però, dato che il suo debutto è avvenuto in concomitanza con lo scoppio della pandemia di Covid-19 e la prima parte di stagione è stata inevitabilmente compromessa.

Dopo l'annullamento della Gara di MotoGP in Qatar, la prima vera corsa di Binder si è disputata sul circuito di Jerez, con il tredicesimo posto al traguardo, seguita dal ritiro nel Gran Premio di Andalusia. Il resto della stagione è stato caratterizzato da diverse gare concluse all'interno della zona punti, nonostante non sia arrivato più nessun podio dopo la vittoria in Repubblica Ceca: il miglior piazzamento da parte del sudafricano è stato infatti il quarto posto al Gran Premio d'Austria, che insieme a altri risultati in Top 10 gli hanno permesso di chiudere la stagione in undicesima posizione come miglior debuttante.

Valentina Bossi

