WorldSBK | Con Ducati Aruba.it Racing è tutto pronto per l'Australia

Mancava una sola presentazione per dare ufficialmente il via al WorldSBK 2025. Ora che la regina Ducati Panigale V4R preparata dal team Aruba.it Racing ha finalmente svelato la propria livrea per questa stagione, tutto è pronto per i test in Australia di settimana prossima.

Un #1 da riprendere

Aruba.it Racing - Ducati ha un solo obiettivo in testa per il 2025: riprendersi il #1 che per due anni consecutivi è stato sulla carena della Panigale V4R guidata da Álvaro Bautista. Lo spagnolo ha vissuto un 2024 disastroso sotto certi aspetti, in gran parte per la zavorra alla quale il regolamento lo ha condannato ad inizio anno. Lo spagnolo si è detto carico: “L’anno scorso è stato un anno più difficile rispetto a quello che ci aspettavamo ma siamo comunque riusciti ad ottenere risultati positivi chiudendo al terzo posto nella classifica del mondiale. È chiaro che le aspettative sono più alte in questa stagione e se ho deciso di continuare a correre è perché sento di essere ancora molto competitivo sia dal punto di vista fisico che mentale”.

Dall'altro lato del box c'è invece Nicolò Bulega, arrivato con una stagione da rookie nel WorldSBK da urlo chiusa al 2° posto della classifica iridata. Il #11 ha portato fino all'ultima gara la sfida con quello che è stato un imprendibile Toprak Razgatlıoğlu. L'emiliano è pronto per confermarsi e, chissà, puntare al bersaglio grosso: “Il 2024 è stato molto positivo e con la squadra si è creato un feeling molto buono. Pariamo subito in Australia dove lo scorso anno ho ottenuto la mia prima vittoria all’esordio e per questo le aspettative sono senz’altro alte. Il primo obiettivo è quello di tornare a casa da Phillip Island con ricordi ancora più belli”.

Le altre moto

Ecco una carrellata delle moto presentate nelle scorse settimane. Le altre squadre ufficiali sono rimaste pressoché invariate (BMW, Yamaha e Honda, ndr), mentre i grandi cambiamenti si sono visti con Kawasaki e la nuova entrata Bimota.

BMW

Il costruttore tedesco ha perso la formazione Bonovo Action ma ha mantenuto l'accoppiata del 2024: al fianco di Toprak Razgatlıoğlu c'è Michael Van Der Mark, pilota dall'indubbia esperienza e con un finale di stagione in crescita che gli ha regalato il successo sotto la pioggia di Magny-Cours.

Credits: PressClub BMW

Yamaha

Tutto invariato anche per Yamaha, che punta nuovamente sul punto fisso Andrea Locatelli. L'italiano ha preso il ruolo di capo-squadra in maniera abbastanza sorprendente, date le difficoltà di Jonathan Rea. Il nordirlandese sembra aver ritrovato la gioia nella guida della Yamaha R1 ed è pronto a riprovarci.

Credits: Yamaha Racing

Kawasaki

L'unica ZX-10RR in pista sarà quella preparata da Puccetti Racing con il texano Garrett Gerloff. L'ex Yamaha GRT ha vissuto un biennio difficile in Bonovo Action, vedendo la luce (e i podi) solo nella seconda metà del 2024. Per Gerloff c'è stata una grande presa di contatto con la Ninja e con la squadra emiliana, sicuramente potrà giocarsi le sue carte.

Credits: Kawasaki

Bimota

Ritorna un nome storico nel paddock come Bimota, che prende il posto di Kawasaki e sarà preparata dalla formazione spagnola Provec Racing. La moto riminese sarà guidata da Alex Lowes e Axel Bassani: se il primo arriva dalla miglior stagione in carriera, il veneto ha tutto da dimostrare dopo un primo anno da ufficiale zoppicante.

Credits: Kawasaki

Honda

Anche in casa Honda c'è dell'ottimismo alla luce dei grossi passi in avanti fatti a metà 2024. Xavi Vierge e Iker Lecuona sono due piloti tanto veloci quanto ormai esperti, conoscono bene moto e campionato. Se la CBR lo permetterà, saranno della partita.

Credits: Honda Racing

Valentino Aggio

