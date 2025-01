WorldSBK | Test Portimão 2025: Razgatlioglu il più veloce nei 2 giorni

Organizzare dei test per le moto tra gennaio e febbraio è sempre stata un’impresa difficile. Anche la penisola iberica, normalmente più calda e soleggiata, è stata vittima del maltempo, che oltre a Jerez ha colpito anche Portimão. Ad essere rovinato è stato in particolare il day-2, che non ha mai avuto la pista in buone condizioni, mentre il day-1 ha “soltanto” dovuto sopportare un fastidioso vento forte. La notizia però resta quella: Toprak Razgatlioglu è tornato, ed è il più veloce

DAY-1: TOPRAK ANCHE SENZA TELAIO

La news del telaio bocciato dall’organizzazione è ormai di dominio pubblico, quindi era chiaro che BMW sarebbe dovuta correre ai ripari. Chiaramente non era semplice, dato che il loro pilota di punta (e campione del mondo) ha ancora un dito indice di un diametro doppio rispetto al normale. Ma nessuno si attendeva che questo potesse bloccare “El Turco”, ed infatti Toprak ha ricordato a tutti come ha fatto a vincere il titolo nel 2024.

Il turco ha fermato il cronometro sull’1’40”650, e per quanto sia poco utile confrontare il tracciato con i risultati di agosto, si parla di un tempo meno di un secondo più lento della Superpole, che fu appannaggio proprio di Razgatlioglu. Migliora vistosamente la Bimota, che ora mette Axel Bassani a meno di tre centesimi dalla vetta, mentre Bulega ottiene il terzo tempo ad un decimo di distacco dal best lap. Sorprende la Yamaha, che con Remy Gardner è indietro di un solo millesimo su Bulega in un tracciato con un rettilineo molto lungo, più attardato Jonathan Rea che incassa quasi mezzo secondo. Sotto il secondo di distacco anche Vierge, Petrucci e Lowes.

Fonte: WorldSBK.com

DAY-2: POCHI GIRI, LOWES IL PIÙ VELOCE

Il day-2 è stata una delusione per tutti, visto il maltempo che ha flagellato (peggio del primo giorno) il circuito di Portimão. A girare tanto principalmente i tester e Phillip Oettl, senza però grandi risultati. Il più veloce in soli 11 giri è stato Alex Lowes con la Bimota, stampando un 1’42”096. Razgatlioglu ritarda di 5 millesimi su questo tempo girando solamente 6 giri, per non rischiare un inizio stagione ormai alle porte. Terzo tempo per Bautista, autore anche di una caduta durante la sessione. Anche Locatelli dimostra un buon feeling con la R1 2025, mantenendo il distacco da Lowes intorno al secondo e portando a casa il quarto tempo. Ora le casse partiranno per Phillip Island, dove il mondiale avrà inizio dopo un’ultima sessione di test proprio sul circuito Australiano. Appuntamento il 21 febbraio per le prime libere, ovviamente dopo il nostro resoconto sui test.

Alex Dibisceglia

Leggi anche: WorldSBK | Test Jerez 2025: Bulega top sull’asciutto, Rea sul bagnato in un day-2 rovinato