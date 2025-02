MotoGP | GP Thailandia: le parole di Bagnaia e Marquez alla vigilia della "prima"

Dopo mesi di attesa, è finalmente giunto il momento di riaccendere i motori per la MotoGP, pronta a tornare in pista a Buriram per il primo round stagionale di questo 2025. Nella prima conferenza stampa dell'anno, a parlare sono stati i due piloti Ducati, Francesco Bagnaia e Marc Marquez, “freschi” compagni di squadra e senza dubbio tra i favoriti (assoluti) nella sfida per il titolo.

Bagnaia, si riparte da zero (o quasi)

Pronto a ripartire per una nuova stagione, Francesco Bagnaia arriva in Thailandia con quell'energia che contraddistingue ogni inizio d'anno, pur con qualche differenza: "La pausa invernale è sempre più breve e partire da qui è diverso. Ma è pur sempre la prima gara, e quando fai la foto tutti insieme sulla griglia è fantastico. Senti che si sta ripartendo ed è molto bello".

Pecco ha poi subito sviscerato temi tecnici, a partire dai risultati degli ultimi, fondamentali, test: "Non abbiamo rischiato col nuovo motore, che funzionava bene, ma a cui mancava qualcosa in frenata. Sono contento della scelta e sono contento di aver fatto un ottimo lavoro con Marc nella pre-season, le indicazioni tra noi erano molto simili". Da qui le prime indicazioni per il 2025: "Qui a Buriram la base della moto sarà la stessa del 2024, anche se alcuni dettagli saranno diversi. Ora è simile, ma non è un segreto che abbiamo un altro forcellone. In futuro proveremo nuova carena e nuovo telaio: ora la cosa più importante era partire con un quadro che fosse il più chiaro possibile". E poi una specifica sulla scelta del motore della GP24, per ora confermato: "Abbiamo iniziato a pensarci a Sepang e abbiamo avuto 5 giorni di test. La scelta è stata difficile, ma entrambi eravamo contenti così. Il motore della GP24 è molto buono, soprattutto in frenata. E non credo ci mancherà qualcosa in rettilineo, è stata la scelta giusta".

Una prima gara che ha sempre un sapore speciale per Bagnaia, vincitore degli ultimi due GP d'apertura, che a Buriram potrebbe fare “tripletta”: "Ci proveremo. Sarebbe fantastico continuare la striscia, ma non è obbligatorio. Dall'anno scorso voglio imparare a mantenere di più la calma in certe situazioni, ma se avrò occasione di vincere ovviamente ci proverò".

E sul duello “in casa” con Marquez non si sbilancia: "Non abbiamo alcun accordo io e Marc, ma siamo all'inizio. Entrambi vogliamo vincere il campionato, che è anche l'ambizione del nostro team. Sono convinto che lotteremo diverse volte e non credo che potremo già iniziare a fare una strategia. Ora la cosa più importante è imparare il più possibile dalla nuova moto, dobbiamo lavorare per impedire agli altri costruttori di avvicinarsi".

Le aspettative sono alle stelle, ma è fondamentale mantenere i piedi per terra: "Firmerei ora per una doppietta ogni weekend. Sappiamo quanto Marquez sia forte, ma anche altri piloti possono essere veloci come noi". Alcuni esempi?: "Penso a Bezzecchi, ma anche a tutti i piloti Ducati e alla KTM con Acosta".

Infine, un pensiero anche per Martin, infortunatosi nuovamente e costretto a saltare (con certezza) i primi due GP della stagione: "Jorge è stato molto sfortunato. Dovrà aspettare per tornare nelle migliori condizioni, lo scafoide è un osso che richiede molto tempo. Gli ho mandato un messaggio e gli ho mandato un enorme abbraccio, difficile dire qualcosa di più. Gli ho detto di mantenere la calma e di non avere fretta perché sarà un recupero a lungo. Un altro incidente potrebbe mettere a rischio la carriera, quindi non deve avere fretta".

Marquez, inizia “ufficialmente” l'era in rosso

Tornato competitivo dopo un anno di “Purgatorio” in Gresini, Marc Marquez si presenta in conferenza stampa per la prima volta con i colori del team Ducati Factory. Un rosso vivo che accende subito gli animi: "Prima della prima gara senti sempre farfalle nello stomaco. Negli scorsi anni non avevo questo fuoco, quest'anno sento di essere al posto giusto e di poter lottare per il campionato. Dobbiamo dipingere la stagione di rosso, ovviamente spero col mio numero 93. Mi auguro di poter fare doppietta sempre con Pecco".

Anche per lui le sensazioni alla vigilia del GP inaugurale sono più che positive: "Mi sono subito sentito bene e giorno dopo giorno le cose sono migliorate. Abbiamo fatto un buon lavoro, io e Pecco abbiamo una buona base e avremo la moto migliore per lottare per il campionato". Ma guai a confondere i test con un GP: "In un weekend di gara tutto può cambiare. Quello da battere sarà fin dall'inizio il mio compagno di box. Ho un nuovo ruolo: in Honda ero sempre l'uomo con più esperienza, mentre ora sono in una situazione diversa e devo imparare da lui e cercare di capire come lavora".

Anche per Marquez, però, la lotta non è una prerogativa solo sua e di Pecco: "Tutti i piloti Ducati possono lottare per la vittoria. E poi l'Aprilia con Bezzecchi. L'importante è la costanza".

Anche lui ha poi voluto mandare un messaggio al connazionale Martin: "Quello che gli è successo è purtroppo parte del nostro sport. Dopo che vinci il Mondiale crescono motivazione e fiducia e a volte non ti accorgi del limite. Gli ho scritto un messaggio e gli ho consigliato di rispettare il suo corpo, perché io non l'ho fatto e l'ho pagato. Ha grande talento e una carriera davanti, gli auguro di tornare al più presto".

Le previsioni di Marquez

Moto3 : Piqueras

: Piqueras Moto2 : Canet

: Canet MotoGP: Marquez (senza specificare quale dei due)

Gli orari del weekend

Piloti e team sono pronti a tornare in pista per una nuova stagione del Motomondiale , in scena nel weekend al Chang International Circuit di Buriram. I motori si accenderanno nella notte italiana di venerdì per le prime sessioni di prove libere. Sabato notte le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint (al via alle ore 9:00 italiane). Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 6:00 italiane, con l'attesissima prima gara di MotoGP che scatterà alle ore 9:00.

Venerdì 28 febbraio

3:00 | Moto3 - FP1

3:50 | Moto2 - FP1

4:45 | MotoGP - FP1

7:15 | Moto3 - Practice

8:05 | Moto2 - Practice

9:00 | MotoGP - Practice

Sabato 1 marzo

2:40 | Moto3 - FP2

3:25 | Moto2 - FP2

4:10 | MotoGP - FP2

4:50 | MotoGP - Qualifiche

6:50 | Moto3 - Qualifiche

7:45 | Moto2 - Qualifiche

9:00 | MotoGP - SPRINT (13 giri)

Domenica 2 marzo

4:40 | MotoGP - Warm Up

6:00 | Moto3 - GARA (19 giri)

7:15 | Moto2 - GARA (22 giri)

9:00 | MotoGP - GARA (26 giri)

Giorgia Guarnieri

